Clubhouse ajoute la prise en charge de 13 langues, dont l’hindi sur Android, mise à jour bientôt disponible sur iOS

La plate-forme de médias sociaux audio Clubhouse a ajouté 13 langues à son application pour augmenter sa portée. Ce sont l’hindi, le malayalam, le kannada, le télougou, le tamoul, l’allemand, l’indonésien, le français, le japonais, l’italien, le coréen, l’espagnol et le portugais (brésilien). L’application prendra en charge les nouvelles langues sur Android pour le moment, mais sera bientôt déployée pour les appareils iOS.

« … nous déployons notre première vague de soutien en langue locale », a écrit le responsable international du Clubhouse, Aarthi Ramamurthy, dans un article de blog.

« Nous commençons sur Android avec le lancement immédiat de treize nouvelles langues, dont le français, l’allemand, l’hindi, l’indonésien, l’italien, le japonais, le kannada, le coréen, le malayalam, le portugais (brésilien), l’espagnol, le tamoul et le télougou. »

Elle a ajouté : « Nous ajouterons bientôt la prise en charge d’iOS et de langues supplémentaires, afin que les gens de Mumbai et Paris à Sao Paulo et Jakarta puissent découvrir Clubhouse d’une manière qui leur semble un peu plus native.

Clubhouse s’est développé rapidement en Inde avec des personnes débattant d’une variété de sujets. L’application a une base d’utilisateurs en grande partie Android dans le pays. Clubhouse a également introduit de nouvelles fonctionnalités, ayant déjà abandonné le système d’invitation uniquement.

L’application a également introduit une nouvelle icône – Anirudh Deshmukh – un architecte devenu chanteur. Deshmukh, basé à Mumbai, a rejoint le Clubhouse plus tôt cette année et a lancé son club de 72 000 membres au printemps, a-t-il déclaré.

«Nous pouvons sentir à quel point Anirudh a été passionné d’aider à construire ce coin musical de la communauté Clubhouse et nous aimons la façon dont il encourage les autres à venir comme eux-mêmes. Nous avons également été impressionnés de voir comment le public a réagi aux salles « Late Night Jam », et s’est joint à travers les frontières internationales et les fuseaux horaires juste pour écouter », a écrit Ramamurthy.

« Nous sommes ravis qu’un plus grand nombre de locuteurs hindi – et de personnes du monde entier – puissent désormais s’introduire plus facilement dans vos pièces. Si vous voyez quelques nouveaux chapeaux de fête, veuillez vous joindre à nous pour les accueillir.

