Clubhouse ajoute la prise en charge de 13 langues supplémentaires et continue de connaître une forte adoption en Inde

Clubhouse prend les prochaines mesures pour maximiser l’attrait de son public en ajoutant la prise en charge de plus de langues locales, en ouvrant la porte à un sous-ensemble plus large d’utilisateurs et en augmentant les options d’utilisation au sein de l’application.

Comme expliqué par Clubhouse :

« Nous commençons sur Android avec le lancement immédiat de treize nouvelles langues – dont le français, l’allemand, l’hindi, l’indonésien, l’italien, le japonais, le kannada, le coréen, le malayalam, le portugais (brésilien), l’espagnol, le tamoul et le télougou. Nous ajouterons bientôt la prise en charge d’iOS et de langues supplémentaires, afin que les gens de Mumbai et Paris à Sao Paulo et Jakarta puissent découvrir Clubhouse d’une manière qui leur semble un peu plus native.

Les nouvelles options linguistiques offriront plus d’opportunités pour l’expansion internationale de Clubhouse, qui progresse régulièrement, l’application ajoutant plus d’utilisateurs dans plus de régions au fil du temps.

Twitter Spaces a peut-être pris un peu de son éclat, mais Clubhouse continue de croître et de développer son audience – plus lentement qu’il ne l’avait été au sommet de l’année, mais il progresse néanmoins.

Et bien qu’il n’attire peut-être pas l’attention qu’il était autrefois dans certaines régions, il s’est propagé dans d’autres, l’Inde étant désormais son marché clé pour les téléchargements, doublant de loin le nombre total de téléchargements de l’application aux États-Unis, selon les dernières données d’App. Annie.

Selon les statistiques d’App Annie, Clubhouse totalise désormais 32,7 millions de téléchargements dans le monde, l’Inde en tête avec 10,3 millions. L’application a été téléchargée 5 millions de fois aux États-Unis et 2 millions de fois au Japon, constituant les trois premiers marchés de la plate-forme.

C’est important, car même s’il peut sembler que Clubhouse a déjà perdu face aux plus gros joueurs aux États-Unis, il continue de gagner du terrain, la facilité de communication facilitée par l’échange audio aidant les utilisateurs indiens, en particulier, à se connecter.

La connexion audio présente des opportunités élargies sur le marché indien, car si l’hindi est la langue la plus répandue dans le pays, plus de 120 autres langues sont parlées dans la région, notamment le bengali, le tamoul, le marathi et le télougou. Et tandis que de nombreux Indiens peuvent parler et comprendre ces variantes et dialectes, moins peuvent réellement lire et écrire chacun avec la même aisance, ce qui fait de l’audio un puissant outil de connexion pour de nombreux utilisateurs indiens.

La diffusion en direct offre également plus d’opportunités de discuter de sujets sans censure gouvernementale – bien que, bien sûr, les responsables de la réglementation indiens puissent prendre des mesures à ce sujet à un moment donné, ce qui pourrait alors limiter la croissance de Clubhouse. L’application travaillera pour éviter une interdiction de type TikTok sur ce front, mais pour le moment, l’Inde offre le potentiel le plus important pour l’équipe Clubhouse à l’avenir.

Ce qui a également, sans aucun doute, joué un rôle dans la prise de décision sur la dernière image d’icône d’application de Clubhouse.

« Anirudh Deshmukh est un humain à traits multiples aux multiples talents. C’est un architecte devenu chanteur, auteur-compositeur, compositeur et plus encore. Basé à Mumbai, Anirudh a rejoint le Clubhouse au début de l’année et au printemps, avait lancé son club de 72 000 membres, Anirudh, où il anime son émission nocturne « Late Night Jam ».

Cela semble être un objectif logique pour l’application, au milieu de la concurrence croissante aux États-Unis – et avec Twitter toujours aux prises avec les impacts de ses désaccords passés avec les responsables indiens, cela pourrait limiter sa propre capacité à voir une forte adoption des espaces au niveau local. marché.

Ce qui signifie une opportunité pour Clubhouse – donc même si ce n’est peut-être pas la plate-forme de premier plan qu’elle était autrefois, ce n’est pas encore fait, et si elle peut maintenir une utilisation et un support suffisants, Clubhouse pourrait toujours devenir un pilier de niche pour les créateurs audio à travers le monde , avec un potentiel important d’engagement et de développement communautaire.

Il est peu probable qu’il devienne le géant suggéré par certaines projections trop optimistes, mais il se passe encore beaucoup de choses pour l’équipe du Clubhouse.