Clubhouse ajoute l’audio spatial, maintenant en moyenne 700 000 pièces par jour

Il a peut-être perdu une partie de son buzz, et il peut sembler que les Espaces de Twitter ont désormais remplacé son offre à bien des égards. Mais Clubhouse continue d’augmenter, pas aussi vite qu’en janvier, mais il avance néanmoins.

Et cela pourrait l’aider à maintenir cet élan. Aujourd’hui, dans le cadre de sa mise à jour hebdomadaire de la communauté, Clubhouse a annoncé qu’il déployait désormais l’audio spatial, ajoutant un nouveau niveau de profondeur à vos discussions Clubhouse.

Écoutez, écoutez ???? audio spaAAaAaAatial sur Clubhouse ! C’est comme un son surround, mais avec vos propres écouteurs. Une expérience humaine plus vivante ! De plus, il est beaucoup plus facile de savoir qui parle. merci à @juberti pour celui-ci ???? Déploiement maintenant sur iOS, Android bientôt disponible ! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK – Clubhouse (@Clubhouse) 29 août 2021

Comme vous pouvez l’entendre dans cet exemple de clip (mieux dans un casque), l’audio spatial fait ressembler davantage à une conversation dans le monde réel, avec chaque haut-parleur différent dans une position apparemment différente dans la pièce virtuelle.

Comme expliqué par Clubhouse :

“L’audio spatial reproduit la façon dont nous entendons et traitons les voix dans la même pièce physique, en espaçant les haut-parleurs individuels dans les écouteurs filaires ou Bluetooth (y compris les Airpods) ou le système stéréo de voiture de l’auditeur.”

Cela peut en faire une expérience plus engageante, reproduisant la discussion IRL, tout en permettant une meilleure différenciation entre chaque voix, car vous saurez, par exemple, que « la voix de John viendra de votre gauche, tandis que « Jane viendra de votre droite pendant la conversation.

Pour simuler l’espacement audio, le logiciel de Clubhouse attribuera désormais une position spécifique à chaque haut-parleur dans une pièce “en prenant soin de répartir uniformément les haut-parleurs pour une intelligibilité maximale”. Clubhouse note également que les sources musicales et stéréo seront également positionnées et maintiendront leur séparation stéréo assignée dans l’espace artificiel.

Le seul hic, c’est que les haut-parleurs eux-mêmes n’auront pas la même expérience – l’audio spatial ne sera actif que pour les membres du public. Cela pourrait présenter des défis de gestion, mais cela pourrait également aider ceux qui sont sur scène à mieux suivre la conversation, sans avoir à se soucier des changements potentiels dans les niveaux audio pour chaque co-orateur.

Et pour le public, cela pourrait présenter toutes les nouvelles opportunités créatives :

« Imaginez une histoire de fantômes où vous pouvez entendre l’esprit maléfique se déplacer dans la maison hantée ou même murmurer à votre oreille. Ou une performance musicale ou un spectacle d’humour où vous pouvez entendre des applaudissements ou des rires venant de tous les coins d’un club virtuel à guichets fermés.

C’est une bonne mise à jour, qui devrait aider Clubhouse à maintenir l’intérêt du public – qui, comme indiqué, semble toujours en hausse alors que l’application continue de progresser face à une concurrence croissante.

En effet, Clubhouse dit qu’il héberge désormais quelque 700 000 chambres dans l’application chaque jour, soit une augmentation de 130 % par rapport à ses volumes d’il y a à peine trois mois.

Bien sûr, plus de « Chambres » ne reflètent pas nécessairement plus d’utilisateurs d’applications actifs dans l’ensemble, et Clubhouse n’a pas fourni de mise à jour sur ses chiffres d’utilisateurs totaux ces derniers temps (l’application a signalé 10 millions d’utilisateurs hebdomadaires en mai). Mais même ainsi, ses taux de téléchargement, bien que bien inférieurs à son pic, se sont quelque peu stabilisés depuis juin, les utilisateurs iOS et Android cherchant toujours à puiser dans ses différents clubs et discussions.

Le lancement de l’application Android de l’application en mai a encore propulsé ses chiffres globaux, avec Clubhouse connaissant une croissance particulièrement importante en Inde, où Android est clairement le système d’exploitation dominant et où les utilisateurs ont accueilli favorablement l’opportunité ouverte de discussion en direct, en partenariat avec le plus de données. approche conviviale uniquement audio.

La région est devenue une cible beaucoup plus importante pour l’application ces derniers temps, et elle espère que l’ajout de l’audio spatial contribuera à raviver l’intérêt sur tous les marchés et à maintenir sa position de meilleure application sociale audio.

Mais avec Twitter prêt à franchir la prochaine grande étape avec son option Espaces de sitôt, et Facebook accélère progressivement le déploiement de ses salles audio, le défi pour Clubhouse reste important.

Pourtant, l’innovation est la clé, et l’audio spatial pourrait être une étape importante et audacieuse à cet égard.