Clubhouse ajoute une fonction de recherche universelle, de rediffusions de pièces et d’écrêtage pour aider à stimuler le partage

Clubhouse a annoncé un ensemble de nouvelles fonctionnalités dans le but d’améliorer les fonctionnalités et l’engagement de l’application, tout en offrant aux créateurs davantage de moyens de maximiser la valeur de leurs diffusions.

Le plus gros ajout est sa nouvelle fonctionnalité de recherche, qui permettra aux utilisateurs de trouver un contenu plus pertinent dans l’application.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, les utilisateurs du Clubhouse pourront désormais trouver des salles, des clubs et des événements à venir pertinents en fonction de la recherche par mot-clé.

Comme expliqué par Clubhouse :

« C’est dingue que vous ne puissiez pas rechercher de chambres sur Clubhouse… eh bien maintenant, vous le pouvez, car aujourd’hui, nous livrons la recherche universelle. Cela vous permettra de rechercher des personnes, des clubs, des salles de concert et des événements futurs – afin que vous puissiez trouver vos amis plus rapidement, découvrir des clubs et des événements incroyables liés à des nouvelles de dernière heure ou à un intérêt ringard, et trouver des salles sur des choses spécifiques qui se passent dans le monde à l’heure actuelle.”

La découverte est rapidement devenue un besoin pressant pour l’application, son expansion progressive signifiant que de plus en plus de salles ont fini par encombrer l’espace, ce qui rend plus difficile la recherche d’émissions pertinentes et intéressantes à un moment donné.

Nous avons vu la même chose se produire avec les flux vidéo en direct – une fois que tout le monde a pu diffuser, le rapport de qualité est rapidement tombé en panne, car les plates-formes ont été inondées de flux aléatoires de personnes fixant l’objectif de la caméra, criant aux commentaires au fur et à mesure qu’ils arrivaient. à travers, parmi diverses autres émissions douteuses.

Ces dernières semaines, Clubhouse a trouvé la même chose, ce qui a eu un impact sur l’engagement des utilisateurs, tandis que Twitter est également aux prises avec des défis similaires pour ses espaces audio, afin de s’assurer qu’il met en évidence les diffusions les plus pertinentes pour chaque utilisateur, tout le temps.

La découverte est difficile, et les algorithmes encore plus, et en tant que tel, il est logique que Clubhouse se concentre sur la découverte de mots clés comme point de départ, qu’il peut ensuite affiner et améliorer pour optimiser idéalement l’utilisation.

Clubhouse lance également officiellement sa nouvelle fonctionnalité Clips, qui permettra aux utilisateurs de partager des clips audio à partir des diffusions du Club.

✨ plein de nouveautés dans cette vidéo ✨ CLIPS est en version bêta

???? SEARCH en cours de déploiement

▶️ REPLAY à venir et restez à l’écoute pour toute notre équipe d’ingénierie et de conception qui déménage à LA pour poursuivre officiellement le doublage pic.twitter.com/bUTabb9TDO – Clubhouse (@Clubhouse) 30 septembre 2021

Comme le montre cette vidéo, Clips permettra aux utilisateurs de Clubhouse de partager des clips de 30 secondes de salles publiques, contribuant ainsi à accroître la sensibilisation et l’intérêt pour les diffusions de Clubhouse.

Pour créer un clip, les auditeurs et les hôtes pourront voir une nouvelle icône de clips qui, lorsqu’elle est tapée, saisira les 30 dernières secondes d’audio, rationalisant le processus de partage.

“Les gens peuvent partager des clips de votre émission sur Instagram, Twitter, Facebook, iMessage ou WhatsApp – et même les enregistrer sur leur pellicule pour un montage rapide en premier.”

Cela pourrait également soulever des problèmes potentiels de confidentialité – c’est pourquoi Clubhouse a également ajouté des garanties de base pour contrôler le partage des clips. Les clips ne seront pas disponibles pour les salles privées, sociales ou de club, tandis que pour les diffusions publiques, les hôtes auront la possibilité de décider si les clips sont activés.

Et enfin, dans ce qui sera un ajout majeur pour les podcasteurs et ceux qui cherchent à maximiser la valeur de leurs chats Clubhouse, Clubhouse déploie également des replays, ce qui signifie que vos chats vivront au-delà de la diffusion elle-même.

« Vous pourrez choisir si vous souhaitez que les replays soient activés lorsque vous démarrez une salle. S’ils sont activés, votre chambre sera visible sur Clubhouse aussi longtemps que vous le souhaitez – et disponible pour que vous puissiez la télécharger et la partager n’importe où.

Twitter développe la même chose pour Spaces, et bien que cela réduise quelque peu l’exclusivité et l’immédiateté d’être présent pour la diffusion en direct, cela facilite également davantage d’options de partage, ce qui pourrait permettre aux diffuseurs de tirer plus de valeur de leurs efforts.

Il est toujours difficile de dire ce que l’avenir réserve à Clubhouse, avec l’ascension rapide de l’application qui semble maintenant bien dépassée, et les applications concurrentes cherchant à contrer son potentiel de croissance avec leurs propres outils de copie. Si Clubhouse ne peut pas atteindre un large public, cela réduit sa valeur dans une certaine mesure – mais la capacité de réutiliser votre contenu pourrait également contrer cela, tandis que la découverte reste une préoccupation essentielle.

En tant que telles, ces mises à jour ont du sens et pourraient aider à améliorer les perspectives de l’application dans la mesure où elle cherche à maintenir et à stimuler l’intérêt.