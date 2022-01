Clubhouse ajoute une nouvelle façon de partager des chambres, des analyses supplémentaires et des options d’accès

Clubhouse a ajouté une nouvelle façon d’améliorer la découverte de la salle, avec une nouvelle option de partage qui permettra aux utilisateurs de mettre en évidence les sessions intéressantes dans lesquelles ils se trouvent aux autres utilisateurs.

Le processus est essentiellement la version de retweeting de Clubhouse, afin d’aider à amplifier les grandes discussions.

Comme expliqué par Clubhouse :

« Maintenant, lorsque vous appuyez sur le bouton « Partager » en bas d’une pièce (ou Replay), vous verrez trois options : partager sur Clubhouse, partager via un réseau social ou copier le lien à partager via une application de messagerie. Si vous sélectionnez Partager sur Clubhouse, vous pourrez ajouter un commentaire (par exemple, « Cette personne rappe la biographie des gens et c’est fou »), puis le partager avec vos abonnés. Ils verront cette pièce dans leur couloir et, si la pièce est en direct, seront également informés que vous l’avez partagée afin qu’ils puissent venir vous rejoindre.

Pour être clair, Clubhouse partage depuis un certain temps les options de partage via le réseau social et via l’application de messagerie, seule la nouvelle fonction de partage interne a été ajoutée.

La découverte s’est avérée être un défi majeur pour les plateformes sociales audio, comme c’était le cas auparavant avec la diffusion vidéo en direct, car si donner à chacun la capacité de diffuser du contenu offre un avantage fonctionnel, le défi, du point de vue de l’augmentation de l’audience, est qu’il signifie également que beaucoup d’émissions de mauvaise qualité seront inévitablement ajoutées au mix.

Chaque application de streaming vidéo a trouvé la même chose, avec un battage médiatique initial attirant le public, puis des problèmes de qualité les voyant baisser.

Le fondateur de Blab, Shaan Puri, a résumé les défis liés à la qualité de la diffusion en direct dans son annonce de la disparition de cette application en 2016 :

« Le problème avec la diffusion en direct est que nous devons vous montrer quelque chose de génial qui est en train d’être fait en ce moment. Il s’avère que c’est vraiment difficile. Cela a tué Meerkat, et Periscope et FB Live ressentent la douleur en ce moment. Dans la diffusion en direct, le taux de désabonnement est réel. Nous espérions que les rediffusions seraient utiles, mais moins de 10 % de tout le temps de visionnage était sur les rediffusions. Pourquoi? Parce que la nature imprévisible et imprévisible des diffusions en direct rend les rediffusions terribles. »

Le défi de présenter le meilleur du contenu diffusé en direct, en temps réel, comme le note Puri, a complètement détruit de nombreuses plates-formes, et bien que le public se connecte de manière fiable aux meilleurs flux les plus intéressants, par rapport à leurs intérêts, afin de Pour ce faire, ils ont besoin de savoir quand ils se produisent, ce qui oblige les plateformes à proposer de meilleurs algorithmes et processus de recommandation pour les mettre en évidence à tout moment.

Aucune plate-forme n’a encore obtenu ce droit, et la nouvelle option de partage de Clubhouse est un autre pas dans cette direction. Ce qui est peu susceptible de devenir un élément majeur dans la bataille plus large, mais c’est une autre étape pour aider à faire avancer les choses dans la bonne direction.

Mais la vraie valeur réside dans la construction d’un système de recommandation stable qui peut vous faire savoir, dès que vous allez écouter, ce sur quoi vous devez vous mettre à l’écoute. La plate-forme qui peut y parvenir est de maximiser la pleine valeur de l’audio en direct – mais si elle ne le peut pas, chacune continuera à perdre l’intérêt du public au fil du temps.

À cet égard, l’approche de Facebook, en limitant ses options de diffusion audio aux utilisateurs et groupes populaires, pourrait être une meilleure façon de procéder, plus ciblée, tandis que LinkedIn semble également prêt à tirer davantage parti de sa propre vision de l’audio social en l’associant à son offre d’événements.

Twitter et Clubhouse, quant à eux, ont un gros défi à relever pour filtrer la masse de flux pour chaque utilisateur.

En plus de la nouvelle option de partage, Clubhouse lance également de nouvelles analyses, avec le nombre de partages et de clips désormais affichés au bas de chaque salle, et une nouvelle page d’informations sur les salles est en cours de développement.

Cela pourrait aider à affiner votre stratégie audio, avec plus d’informations sur les spécificités du public, afin de mieux cibler et planifier votre future activité.

Sur un autre front, Clubhouse a également ajouté l’écoute Web, qui permettra à quiconque d’écouter une salle Clubhouse depuis son téléphone ou son ordinateur portable, sans avoir besoin de télécharger l’application.

« Commencer, [web listening] fonctionnera à la fois pour les replays et les salles en direct avec les replays activés, et inclura la prise en charge de la plupart des principaux navigateurs. Il sera déployé à titre expérimental aux États-Unis à partir d’aujourd’hui. Si vous le trouvez utile, nous prévoyons d’étendre le support pour couvrir plus de types de chambres, plus de pays et plus de parties de l’expérience complète du Clubhouse au fil du temps.

Il est difficile de dire ce que l’avenir réserve à Clubhouse, la star très médiatisée du début de l’année dernière. À un moment donné, Clubhouse était évalué à 4 milliards de dollars et était présenté par certains comme l’avenir de la connexion sociale, mais à mesure que les concurrents augmentaient et que l’intérêt du public diminuait, il a semblé, pour beaucoup, que l’application était en effet un éclair dans le pan, une mode qui a peu de valeur pour aller de l’avant.

Mais Clubhouse continue d’avancer. L’application a été téléchargée 2,6 millions de fois en décembre (contre 1,8 million en novembre), et bien que le public américain soit moins intéressé qu’auparavant, l’application a fait un bond sur le marché indien, qui recèle un potentiel énorme, si elle parvient à conserver son emprise. dans l’espace.

Et il y a de la valeur dans les communautés de niche et l’engagement dans l’application. Bien sûr, les projections initiales ont peut-être été exagérées, mais il existe toujours un potentiel dans la plate-forme, qui pourrait se tailler une place, si elle peut continuer à évoluer et à s’aligner sur des cas d’utilisation spécifiques.

Ce n’est peut-être pas l’endroit où il faut être, dans un sens plus large, mais cela vaut toujours la peine de vérifier les salles du Clubhouse et de vous connecter aux discussions pertinentes au fur et à mesure que vous les trouvez. La capacité de partage avec les connexions s’ajoutera à cela.