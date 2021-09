Vous vous souvenez de Clubhouse, cette application sociale animée et centrée sur l’audio que tout le monde réclamait pour rejoindre lorsqu’ils avaient besoin d’une invitation pour le faire, mais qui a ensuite perdu tout intérêt dès que la restriction sur les invitations uniquement a été levée ?

D’accord, cela peut être une légère exagération sur l’intérêt de la baisse, mais il y a eu une baisse assez claire des mentions de l’application ces derniers temps.

Mais pour ceux qui aiment toujours l’application, Clubhouse a ajouté cette semaine une nouvelle fonctionnalité qui s’appuie sur un cas d’utilisation différent pour la plate-forme, en facilitant les sorties sociales spontanées et les rencontres entre amis.

Il y a plus de 700 000 chambres ouvertes chaque jour sur Clubhouse. Oui, cela inclut les grands moments que vous voyez dans les nouvelles – mais c’est aussi beaucoup de jolies petites pièces entre amis. Nous avons donc créé une nouvelle fonctionnalité pour rendre ces discussions informelles encore plus faciles ! Dites bonjour à Wave ???? pic.twitter.com/3A24CBbAxW – Clubhouse (@Clubhouse) 23 septembre 2021

Comme vous pouvez le voir dans cette présentation vidéo, Clubhouse a ajouté une nouvelle option « Wave », qui vous permet de signaler à vos connexions lorsque vous êtes actif dans l’application et de vous ouvrir pour une discussion. S’ils sont intéressés, vous pouvez alors créer une pièce privée plus petite – un placard à balais, si cela n’étire pas trop la métaphore – où seuls vous et vos amis pouvez passer du temps, loin des discussions plus axées sur le sujet principal. pièces.

Comme expliqué par Clubhouse :

« Ici, sur Clubhouse, plus de 700 000 chambres sont créées chaque jour. Beaucoup d’entre eux sont des moments communs que vous connaissez et aimez, mais ce sont souvent les petits moments privés entre amis qui font sourire les visages : anniversaires, rendez-vous attendus depuis longtemps, regarder un film à distance, planifier le week-end, ou simplement traîner un jeudi soir.

L’option Wave s’adresse à ces cas d’utilisation, qui, tout comme la diffusion en direct avant elle, voient maintenant l’audio social s’étendre à des discussions et des sorties plus privées, offrant un autre moyen de rester en contact avec des amis, à tout moment – ce qui pourrait être parfait pour nos interactions encore limitées par le verrouillage.

Un modèle similaire, dans ce cas, est Houseparty, qui a gagné en popularité il y a quelques années en tant qu’outil de rencontre en direct pour les jeunes utilisateurs.

Alors que l’objectif principal de la diffusion en direct, en général, était de vous diffuser, Houseparty a adopté une approche différente, qui a rapidement fait son chemin, l’application atteignant 20 millions d’utilisateurs peu de temps après son lancement, alors qu’elle comptait plus de 1,2 million d’actifs quotidiens après seulement 8 mois sur le marché.

Cela a attiré l’attention d’Epic Games, le créateur de Fortnite, qui a acheté Houseparty en 2019, dans le but d’en faire la plate-forme complémentaire pour les joueurs de Fortnite qui voulaient également sortir virtuellement – voir leurs coéquipiers, au lieu de simplement les entendre. .

Ce cas d’utilisation particulier n’a jamais été pris en compte, et Epic a récemment annoncé qu’il fermerait définitivement Houseparty en octobre. Mais pendant un certain temps, Houseparty s’était mis à l’écoute d’une tendance clé en matière de streaming que d’autres avaient manquée, en connectant des groupes plus petits, par opposition à la diffusion publique, et en facilitant les rencontres informelles avec des amis qui étaient prêts à sortir à tout moment.

Compte tenu de ce cas d’utilisation, il est logique que Clubhouse explore la même chose, et vous pouvez voir comment l’option pourrait être bénéfique, en ajoutant plus d’options d’utilisation potentielles à l’application. Et peut-être que cela l’aidera à se tailler une niche plus spécifique, car si Clubhouse était l’application du moment il y a quelques mois, elle ne sera clairement pas en mesure de maintenir son élan d’engagement, et avec des concurrents qui cherchent à s’en sortir marché, il lui faudra trouver une niche clé – ou peut-être quelques niches – pour solidifier sa place dans la sphère sociale plus large.

Les lieux de rencontre spontanés pourraient en faire partie, tandis que Clubhouse continue de gagner du terrain sur les marchés en dehors des États-Unis, en particulier en Inde, où les outils audio ont tendance à faciliter davantage de fonctionnalités en raison de diverses barrières dans la communication écrite, ainsi que des restrictions de données qui limitent l’utilisation de la vidéo.

Ainsi, même si ce n’est pas une nouveauté brillante et que Twitter Spaces semble en passe de devenir la principale plate-forme sociale audio de choix, Clubhouse a encore diverses opportunités à explorer – et il a également récemment embauché l’ancien directeur des partenariats de divertissement Instagram Chelsea Macdonald pour l’aider à conduire plus des liens avec des stars et des créateurs établis et émergents.

En plus de cela, Clubhouse travaille également sur un nouvel outil audio « Clips », qui fournirait un autre moyen de partager des clips à partir des discussions de Clubhouse, ce qui pourrait être un autre moyen de créer du buzz et d’inciter plus d’auditeurs à télécharger l’application.

Clubhouse peut-il encore devenir un pilier dans l’espace des médias sociaux et un véritable challenger pour les joueurs établis ?

Peut-être pas dans le sens où cela a peut-être semblé à certains il y a quelques mois, mais je vois le potentiel de Clubhouse comme plus proche de Reddit, avec des communautés dévouées, passionnées et engagées se connectant dans les salles, offrant un espace de discussion alternatif et plus exclusif que les plus grandes applications sociales.

Si Clubhouse peut établir des partenariats avec des groupes pertinents et tirer parti de son potentiel en tant qu’espace communautaire plus spécialisé et plus ciblé, cela semble être une voie plus viable, qui ne permettra pas à l’application d’atteindre des milliards d’utilisateurs, mais la verra davantage des bases solides pour une utilisation continue.