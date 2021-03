Clubhouse annonce un nouveau programme pour aider les créateurs, l’application ne nécessite plus d’accès de contact

Clubhouse a annoncé aujourd’hui un nouveau programme destiné à aider les créateurs de contenu qui utilisent le nouveau réseau social. Baptisé «Clubhouse Creator First», le programme aidera les créateurs du monde entier à «animer des conversations incroyables, à développer leur audience et à monétiser».

Le nouveau programme Clubhouse pour les créateurs a été annoncé aujourd’hui sur Twitter. L’équipe derrière le réseau social basé sur l’audio en direct recherche 20 créateurs qui souhaitent en savoir plus sur la façon d’utiliser l’application pour toucher plus de personnes et même monétiser les conversations.

Clubhouse Creator First est un programme d’accélération conçu pour aider les créateurs en herbe du Clubhouse à organiser des conversations incroyables, à développer leur audience et à monétiser. Si vous souhaitez en faire partie, veuillez postuler ci-dessous!

Les utilisateurs intéressés à rejoindre le programme peuvent postuler via ce formulaire, qui demande certaines données personnelles ainsi que le type de contenu que vous créez. Les créateurs doivent également soumettre un échantillon audio de 3 minutes d’une émission qui sera examiné par l’équipe du Clubhouse.

En plus du nouveau programme pour les créateurs de contenu, la dernière mise à jour de l’application Clubhouse a apporté un changement important de confidentialité dans le fonctionnement de l’application. Les utilisateurs n’ont plus à autoriser l’accès à leur liste de contacts pour envoyer des invitations au Clubhouse, ce qui était auparavant requis. Vous pouvez maintenant simplement entrer le numéro de téléphone du contact que vous souhaitez inviter.

Clubhouse est un réseau social entièrement basé sur des chats audio. Les utilisateurs peuvent créer et rejoindre des salles dans lesquelles plusieurs personnes discutent en temps réel. Il n’y a pas d’autres moyens d’interaction et les conversations ne sont pas enregistrées, ce qui signifie que vous ne pouvez pas écouter une discussion qui est déjà terminée. À certains égards, il peut être comparé à un podcast en direct.

Clubhouse n’a plus besoin d’accéder aux contacts pour envoyer des invitations dans la dernière mise à jour! Vous pouvez maintenant entrer directement le numéro ou utiliser le sélecteur de contacts iOS (qui ne nécessite pas l’accès aux contacts) pour envoyer l’invitation Heureux de voir ces améliorations de confidentialité! pic.twitter.com/RYdQkjXU7R – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 14 mars 2021

Selon une étude récente, Clubhouse a atteint plus de 8 millions de téléchargements sur l’App Store iOS en février de cette année. L’application est uniquement disponible pour iPhone et nécessite une invitation. Le succès du réseau social a conduit Facebook et Twitter à travailler sur des fonctionnalités similaires pour concurrencer Clubhouse.

Dans le même ordre d’idées, il a été rapporté aujourd’hui que le Clubhouse a été bloqué à Oman en raison de la censure du gouvernement local.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez 9to5Mac sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: