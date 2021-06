Clubhouse atteint 20 millions de téléchargements sur Google Play Store : guide étape par étape pour utiliser la plate-forme de médias sociaux uniquement audio

L’application Clubhouse n’autorise qu’un seul club par utilisateur pour le moment. (Image IE)

La plate-forme audio uniquement « Clubhouse » est devenue le sujet de conversation de la ville et a gagné en popularité, en particulier après les informations faisant état d’une interdiction par le gouvernement d’autres plates-formes de médias sociaux comme Twitter, Instagram a fait le tour. Bien que lancée il y a un an (initialement sur iOS), les gens ont vraiment commencé à s’intéresser à l’application après que Elon Musk l’ait fait connaître sur les réseaux sociaux.

L’application a depuis été rendue disponible pour les utilisateurs d’Android, après une longue attente. Clubhouse est également disponible pour les utilisateurs d’Android en Inde. Il a franchi 20 lakhs de téléchargements sur Google Play dans les deux semaines suivant son lancement. Les utilisateurs, cependant, ont besoin d’un lien d’invitation pour rejoindre Clubhouse, de la même manière que pour les utilisateurs d’iPhone.

Il existe également une liste d’attente où les personnes intéressées peuvent s’inscrire et attendre leur tour pour être invitées ou demander à un utilisateur existant une invitation à monter à bord avec l’application. Le Clubhouse peut accueillir des groupes ou des salles de 5 000 personnes maximum actuellement et peut être utilisé pour organiser des débats et des discussions en ligne. Clubhouse compte actuellement 10 millions d’utilisateurs actifs.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour démarrer avec la nouvelle plateforme de médias sociaux audio uniquement :

Étape 1 : L’utilisateur doit créer un compte sur l’application même si l’un de ses contacts n’est pas présent sur Clubhouse. Le profil de base aura besoin d’un nom et de coordonnées, d’une adresse e-mail, d’une photo, d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe.

Étape 2-Une fois l’enregistrement des utilisateurs terminé, ils doivent ensuite choisir parmi les sujets sur lesquels ils souhaitent participer à une discussion. Les utilisateurs peuvent désormais faire défiler diverses discussions et trouver d’autres utilisateurs, des salles de clubs.

Étape 3 – La prochaine étape sera de rejoindre un club où il y a aussi des groupes de personnes intéressées. Pour le moment, être membre d’un seul club n’est autorisé. Les utilisateurs peuvent faire une recherche basique sur un sujet de leur choix sur la barre de recherche, trouver les clubs qui en parlent. S’ils trouvent un groupe pertinent, ils devront « Suivre » la page et chaque fois que l’administrateur lancera une salle, ils en seront informés.

Step4-Les utilisateurs peuvent également ajouter d’autres détails comme une photo de profil, ajouter une description et donner des détails sur leurs passe-temps, leurs intérêts et leur lieu de travail pour plus de clarté et intégrer Clubhouse avec Twitter et Instagram.

Étape 5- Pour rejoindre une salle de discussion audio, l’utilisateur doit appuyer dessus et commencer à écouter. En tant qu’auditeur, ils seront en mode « muet » par défaut. Dans une salle de discussion, la zone non étiquetée où se trouvent les locuteurs s’appelle la « scène ».

Étape 6-Pour savoir qui parle, l’utilisateur doit rechercher un halo gris subtil autour de la photo d’un participant.

Étape 7- Pour parler d’un sujet dans une salle de discussion, l’utilisateur doit lever la main, après quoi l’administrateur sera averti et il pourra décider de désactiver ou réactiver ou d’ignorer le participant.

Étape 8: Il existe trois types de forums de discussion. Le type « ouvert » est accessible à tous sans avoir besoin de l’autorisation de l’administrateur ou d’une invitation. La salle « sociale » est réservée aux abonnés de l’utilisateur et les conversations de la salle « fermée » sont réservées aux invités. Les « clubs » peuvent créer des salles récurrentes et avoir des membres.

Étape 9- Les utilisateurs peuvent également ajouter leurs contacts, amis à un salon de discussion en appuyant sur le bouton «+» dans l’espace de navigation inférieur d’une salle. Pour quitter la pièce, il suffit de taper sur «Quitter». L’icône du calendrier affichera les suggestions de salle de discussion à venir.

Étape 10- Il n’y a aucun moyen de supprimer un compte dans l’application ou en ligne pour le moment, mais vous pouvez envoyer un e-mail à l’entreprise pour demander la suppression.

Des personnalités éminentes comme le PDG de Tesla Elon Musk et le co-fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg sont déjà sur Clubhouse. On s’attend à ce qu’il s’avère une plate-forme pour des conversations plus spontanées et révélatrices que celles que l’on pourrait trouver ailleurs !

