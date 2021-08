Clubhouse commence à déployer une fonction audio spatiale pour une expérience de conversation audio améliorée

in

Club-house : La plate-forme de chat audio sans rendez-vous Clubhouse fait fureur depuis qu’elle a été popularisée au début de l’année par le magnat de la technologie Elon Musk, et elle n’a cessé de croître et a même publié une application Android. Mais ce n’est pas là que ça s’arrête. Clubhouse a maintenant introduit une fonction audio spatiale. C’est exact! La mise à jour iOS contenant cette fonctionnalité a été déployée dimanche, tandis que la mise à jour Android n’a pas encore été publiée. Avec la fonction audio spatiale, les haut-parleurs d’un appel audio Clubhouse seraient positionnés de manière à emmener l’utilisateur dans un espace tridimensionnel autour de sa tête. Cette fonctionnalité a le potentiel d’améliorer considérablement l’expérience utilisateur sur l’application.

La fonctionnalité donnerait à l’utilisateur l’impression d’être dans une pièce pleine de monde pendant qu’il écoute les conversations audio à distance, et la fonctionnalité fonctionnerait mieux sur les écouteurs, qu’ils soient filaires ou Bluetooth, a déclaré la société.

En fait, le compte Twitter officiel de Clubhouse a même tweeté une vidéo de démonstration pour donner aux utilisateurs un aperçu de ce que cela pourrait être d’écouter les discussions en utilisant la fonction audio spatiale.

entendre beaucoup de gens dans les pièces jouer avec ça et le comprendre ! au cas où vous vous poseriez la question, vous n’entendrez *pas* l’audio spatial lorsque vous êtes sur scène – uniquement lorsque vous êtes dans le public. – Clubhouse (@Clubhouse) 29 août 2021

La fonctionnalité est mise en œuvre en attribuant d’abord une position spécifique à chaque haut-parleur, puis en les répartissant uniformément dans une « pièce ». Ensuite, des fonctions de transfert liées à la tête ou des HRTF sont appliquées, un peu comme celles que Microsoft a utilisées avec HoloLens. La mise en œuvre de l’audio spatial sur Clubhouse n’inclut pas le headtracking comme celui d’Apple, qui donne l’impression que l’audio des émissions Netflix et Apple TV Plus provient de l’appareil de lecture lorsque l’utilisateur bouge la tête.

Notamment, dans son article de blog annonçant la fonctionnalité, Clubhouse a déclaré que la fonctionnalité serait l’expérience par défaut dans la nouvelle mise à jour iOS qui a été publiée, ainsi que la mise à jour Android à paraître. Cependant, au cas où un utilisateur ne souhaiterait pas la fonction audio spatiale, il aurait la possibilité de la désactiver simplement à tout moment en accédant aux paramètres.

2021 est une excellente année pour l’audio spatial car Apple a mis en œuvre la fonctionnalité dans toutes ses gammes de produits, tandis que Sony a ajouté l’audio 3D à sa PS5.

