“ Clubhouse ”: Comment Dexter Gordon a encore une fois secoué l’articulation

Les années 50 ont été les années sauvages de Dexter Gordon. Musicalement parlant, ce fut une décennie perdue en raison du fait que le saxophoniste de six pieds six pouces né à Los Angeles a passé une grande partie en prison pour des infractions liées à sa dépendance à l’héroïne. Mais dans la décennie suivante, ce fut une autre histoire. Le 22 février 1960, Gordon, 36 ans, a obtenu une libération conditionnelle de deux ans et, en novembre de la même année, son renouveau créatif a commencé lorsqu’il s’est vu offrir un contrat d’enregistrement par le producteur Alfred Lion à Dossiers de notes bleues, dont le fruit était une série de l’album incluant Doin’ Allright, Va!, et Club-house.

Écoutez Clubhouse maintenant.

Au moment où Dexter Gordon est venu enregistrer la musique de ce qui est devenu le Clubhouse, il avait déjà fait huit sessions d’album pour le label indépendant d’Alfred Lion basé à New York. De manière significative, le saxophoniste ne vivait plus en Amérique, étant parti pour une tournée en Europe en 1962 qui l’a finalement vu s’installer à Copenhague, au Danemark, où il s’est refait une vie.

Clubhouse a été enregistré lors d’une brève visite de retour en Amérique à la fin du printemps 1965, ce qui a entraîné trois jours consécutifs d’enregistrement pour Blue Note en mai de la même année à Le studio de Rudy Van Gelder dans le New Jersey. Clubhouse a été enregistré en premier, le 27 mai 1965, suivi de l’album Gettin’ Around, qui provenait de sessions tenues les deux jours suivants.

Grooves addictifs, solos inventifs

Le jeune trompettiste sensationnel d’Indianapolis Freddie Hubbard, qui avait joué sur la première session Blue Note du saxophoniste en 1962, a rejoint la session Clubhouse, aux côtés du pianiste Barry Harris, du bassiste Bob Cranshaw (un associé de longue date de Sonny Rollins) et du batteur Billy Higgins (qui avait précédemment joué avec Gordon sur l’album classique du saxophoniste Blue Note de 1962, Go!).

L’ouverture du Clubhouse, « Hanky ​​Panky », est une marche de blues au rythme moyen écrite par Gordon. Il trouve deux cors jouant à l’unisson un thème brillant et contagieux sur un rythme 4/4 de style martial avant que le groove ne commence à se détendre et à swinguer, permettant aux solistes (Gordon, Hubbard et Harris) de se promener librement.

« I’m A Fool To Want You » est une chanson associée à son co-auteur Frank Sinatra, mais Gordon – un maître conteur incontesté en matière de ballades mélancoliques – se l’approprie via une interprétation lente et succulente qui met en valeur sa sonorité riche et sonore, encadrée par un accompagnement discret de la section rythmique. Hubbard suit Gordon, son solo plus animé mais toujours en accord avec l’ambiance sombre de la chanson. Gordon revient pour un deuxième passage d’improvisation, bien que cette fois il y ait une plus grande intensité dans son jeu, dénotée par la qualité de grognement qu’il imprègne dans certaines des notes les plus basses de son saxophone.

Plus optimiste est “Devilette”, écrit par le bassiste de Nashville Ben Tucker, qui remplace Bob Cranshaw. C’est une tranche swing de hard bop classique qui se distingue par un groove addictif et des solos inventifs.

Jouter avec le groupe

La chanson titre de Clubhouse, un autre original de Gordon, a des notes de be-bop compositeur/pianiste Tadd Dameron dans son ADN musical. C’est une pièce élégante avec des cuivres à l’unisson chevauchant une section rythmique fluide et des solos remarquables de l’assuré Gordon et du plus extraverti Hubbard. La batterie cinétique de Higgins est également présentée dans une section de coda d’appel et de réponse où il joute avec le groupe.

Clubhouse se termine par « Jodi », une ballade nocturne douce-amère écrite par Gordon. C’est une pièce délicate et magnifiquement travaillée qui permet au saxophoniste de montrer avec quelle tendresse il peut jouer.

Bien que Clubhouse était un album fort, pour des raisons inconnues, Alfred Lion et Blue Note ont décidé de le mettre de côté à l’époque, préférant sortir les sessions Gettin’ Around à la place. Clubhouse a ensuite été oublié et a accumulé la poussière pendant 13 ans dans les voûtes du label avant que le producteur Michael Cuscuna n’allume finalement sa sortie en 1979.

Sous la supervision du célèbre producteur Joe Harley, le nouveau très attendu ton poète l’édition du Clubhouse a été maîtrisée à partir de Rudy Van GelderLes bandes master analogiques originales de par l’ingénieur acclamé Kevin Gray chez Cohearent Audio. En plus d’avoir un son sublime, l’album est élégamment logé dans une pochette à pliure renforcée avec des photos de session supplémentaires de Francis Wolff de Blue Note.

Les rééditions de Tone Poet peuvent être achetées ici.