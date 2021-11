Le déploiement de Replay prend en charge les liens épinglés qui permettent aux modérateurs d’afficher un lien pertinent en haut d’une salle

Bientôt, les utilisateurs de Clubhouse pourront enregistrer des salles audio afin que quiconque manque l’action en direct puisse l’écouter plus tard. Le nouvel outil pour les hôtes et les modérateurs du Clubhouse était en route à la fin du mois de septembre.

La nouvelle fonctionnalité s’appelle « Replay » et permet d’enregistrer les salles publiques si l’hôte le souhaite, puis de les enregistrer dans un club ou un profil d’utilisateur. Les rediffusions peuvent être téléchargeables afin que toute personne hébergeant une salle puisse les partager en externe, au-delà de Clubhouse sur d’autres plateformes de médias sociaux, comme une vidéo sur YouTube, un podcast ou une histoire Instagram ou TikTok.

Le déploiement de Replay prend en charge les liens épinglés qui permettent aux modérateurs de proposer un lien pertinent en haut d’une salle. Quiconque écoute la pièce enregistrée pourra écouter des variantes de vitesse, faire une pause, passer à l’orateur suivant ou faire des clips de 30 secondes de l’enregistrement.

Les modérateurs ou animateurs sauront également qui a écouté les rediffusions après l’enregistrement et la publication de la salle en direct. La fonctionnalité « Replay » peut être trouvée dans les fonctionnalités de découverte existantes de Clubhouse, y compris une recherche de la semaine prochaine.

Une autre caractéristique est le « nombre total de salles » qui peut donner aux hôtes des analyses plus utiles sur le nombre de personnes qui ont écouté une salle, donnant ainsi des informations sur sa portée et sa popularité. Avec cette nouvelle fonctionnalité « Replay », davantage de personnes peuvent utiliser l’application comme moteur de découverte lorsqu’elles ne peuvent pas assister à un événement audio en direct. Les créateurs auront probablement la chance de toucher un public plus large en le partageant sur d’autres profils de médias sociaux.

