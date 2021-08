Clubhouse déploie l’audio spatial pour les utilisateurs iOS

Clubhouse, l’application audio en ligne qui est devenue cette année une sensation sociale, déploie la prise en charge de l’audio spatial pour les utilisateurs d’iOS.

Écoutez, écoutez 🔊 audio spaAAaAaAatial sur Clubhouse ! C’est comme un son surround, mais avec vos propres écouteurs. Une expérience humaine plus vivante ! De plus, il est beaucoup plus facile de savoir qui parle. merci à @juberti pour celui-ci 👏 en cours de déploiement sur iOS, Android bientôt disponible ! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK – Clubhouse (@Clubhouse) 29 août 2021

La société a annoncé la fonctionnalité dimanche dans un tweet, dans lequel elle proposait une brève démonstration et expliquait que l’audio spatial était “comme le son surround, mais avec vos propres écouteurs”.

Dans l’exemple, les locuteurs individuels d’un appel Clubhouse peuvent être entendus comme si leurs voix se trouvaient à des emplacements distincts dans un espace tridimensionnel autour de l’auditeur, ce qui donne l’impression que tout le monde est situé à différents endroits dans la même pièce. Clubhouse a expliqué que les utilisateurs n’entendront pas l’audio spatial lorsqu’ils sont sur scène, mais uniquement lorsqu’ils sont dans le public. De plus, le support Android arrive bientôt.

Pour être clair, ce n’est pas la version d’Apple de l’audio spatial, qui inclut le suivi de la tête pour donner l’impression que le son vient de votre iPhone ou iPad, mais cela montre à quel point l’audio spatial a pris depuis qu’Apple a commencé à vanter le concept. .

Alimenté par ‌AirPods Pro‌ ou Max et basé sur Dolby Atmos, la mise en œuvre d’Apple utilise le gyroscope et l’accéléromètre dans le casque et l’appareil iOS pour suivre le mouvement de votre tête et la position de votre ‌appareil, puis compare les données de mouvement et remappe le champ sonore afin qu’il reste ancré à votre appareil même lorsque votre tête bouge.

Avec le lancement d’iOS 15 le mois prochain, Apple prévoit d’ajouter de l’audio spatial aux appels FaceTime. Comme la version Clubhouse, l’ajout d’un son spatial donnera l’impression que vous êtes assis dans la même pièce que la personne à qui vous parlez, et lors des appels de groupe, les amis sonneront dispersés dans la pièce.