Clubhouse est enfin disponible sur Android

Après une précédente version bêta privée taquinée la semaine dernière, Clubhouse a annoncé aujourd’hui qu’il ferait ses débuts sur Android après une annonce antérieure cette année. L’application avait décollé à l’apogée de la pandémie et avait engendré de nombreux imitateurs, mais avait négligé le marché Android pendant un certain temps. Il y a quelques mises en garde. Il s’agit toujours d’une version bêta, elle est toujours accessible uniquement sur invitation et vous devrez être aux États-Unis pour l’utiliser (bien qu’une expansion vers d’autres marchés anglophones ait été promise.)

Écrivant sur le blog du Clubhouse, l’équipe a déclaré:

Notre plan au cours des prochaines semaines est de recueillir les commentaires de la communauté, de résoudre les problèmes que nous constatons et de travailler pour ajouter quelques fonctionnalités finales telles que les paiements et la création de clubs avant de les déployer plus largement. […]Dans le cadre des efforts visant à maintenir la croissance mesurée, nous continuerons d’utiliser le système de liste d’attente et d’invitation, en veillant à ce que chaque nouveau membre de la communauté puisse amener quelques amis proches.

Il y a encore quelques fonctionnalités manquantes dans cette version initiale. Clubhouse les met en évidence sur une FAQ distincte:

Sujet suivant Localisation et traductions dans l’application Création de club ou gestion de club Compte Twitter ou lien de compte Instagram Mettre à jour le nom ou mettre à jour le nom d’utilisateur dans l’application viendra bientôt

Vous pourrez également utiliser Clubhouse uniquement sur Android 8.0 et supérieur, bien que cela ne devrait pas être un problème pour aucun des meilleurs téléphones Android.

Clubhouse semblait traîner les pieds sur l’application Android, permettant aux concurrents de se lancer. Les Spaces de Twitter, par exemple, sont déjà disponibles et plus largement accessibles à plus d’utilisateurs à partir de maintenant que Clubhouse. Cette version pourrait-elle aider à empêcher les utilisateurs de partir? C’est difficile à dire à ce stade. Il convient de noter que la renaissance par Snapchat de son application Android a conduit à une croissance de la base d’utilisateurs même lorsque les concurrents avaient copié sa raison d’être, de sorte que Clubhouse pourrait peut-être regagner le terrain perdu s’il construisait son application assez rapidement.

Vous pouvez télécharger Clubhouse à partir du Google Play Store ici si vous êtes aux États-Unis. Clubhouse indique que l’application fera ses débuts au Royaume-Uni et dans d’autres pays anglophones dans “les prochains jours”, et vous pouvez déjà vous préinscrire si vous êtes au Royaume-Uni.

