Clubhouse finance 50 émissions audio dans le cadre de son programme pilote Creators First

Clubhouse lance son programme Creators First avec cinquante émissions audio sur la plateforme.

Les participants au programme recevront une allocation de 5 000 $ par mois pendant trois mois pour produire la série. Le support comprend également des équipements et un support créatif pour créer leur série audio. L’objectif est de développer et de piloter chaque émission au cours des trois prochains mois.

Si les spectacles décollent, Clubhouse peut signer certains d’entre eux pour un accord à plus long terme. Cette première série de créateurs n’aura pas non plus à renoncer à la propriété de leur contenu ou de leurs émissions. «L’objectif est de s’assurer que les créateurs eux-mêmes bénéficient d’un contrôle et d’une propriété complets sur leur production créative», déclare Clubhouse.

Clubhouse fait face à une concurrence féroce de la part d’autres acteurs des médias sociaux bien établis. Twitter, Facebook, Spotify, Slack, LinkedIn et même Discord ont tous des plans détaillés pour lancer une forme de format de type salon de discussion audio. Clubhouse espère qu’en créant des spectacles uniques sur sa plate-forme, il ne sera pas si facile à remplacer.

Clubhouse Creators Premiers finalistes

Certains des concepts ressemblent à des podcasts qui existent déjà, mais d’autres sont assez uniques. Beats, Rhymes & Strings de Butterscotch est décrit comme une série de performances hebdomadaires pour les amateurs de musique et les professionnels. Inside K-Pop de Danny Chung est un aperçu de l’industrie de la K-pop par trois experts.

Deep Flow de Hamza, Isiah C et Alex C est une émission sur les passionnés de hip-hop défendant leurs opinions sur les GOAT et la meilleure décennie du genre. The Sound of Clubhouse est une comédie musicale a cappella unique dans la veine de Ratatouille la comédie musicale qui a saisi TikTok pendant quelques mois.

Les cinquante émissions pilotes semblent avoir un bon mélange de contenu entre la radio de discussion, les émissions scénarisées et les conversations avec des célébrités, des artistes et des musiciens.

Clubhouse est toujours uniquement iOS et sur invitation uniquement à ce stade – ce qui est une approche intéressante. L’écosystème Android domine le monde en dehors des États-Unis, laissant beaucoup de chance de découvrir ces nouveaux spectacles. Clubhouse travaille sur une application Android, mais cela peut arriver trop tard car les espaces Twitter et d’autres concurrents prennent leur envol.

Même Facebook, la société de médias sociaux réputée pour copier les idées des autres, travaille sur au moins deux clones de Clubhouse différents. L’un met l’accent sur les salles audio comme Clubhouse, mais un autre propose un chat vidéo et d’autres outils de modérateur pour faciliter l’hébergement de sessions de questions-réponses payantes.