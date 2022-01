Clubhouse fonctionne enfin sur le Web – mais maintenant c’est trop tard

La plate-forme audio en direct autrefois populaire Clubhouse n’était disponible que sur les appareils iOS et Android via son application officielle, mais maintenant, la société l’étend enfin au Web – ce qui est honnêtement trop tard.

Comme l’a confirmé la société sur Twitter (via Engadget), Clubhouse teste une nouvelle option de partage qui permettra aux utilisateurs de partager une salle en direct non seulement avec d’autres utilisateurs de Clubhouse, mais également avec des utilisateurs d’autres réseaux sociaux.

Une fois que vous partagez le lien vers une salle en direct, les gens peuvent y accéder via un navigateur Web même s’ils n’ont pas de compte Clubhouse. Cependant, au moins pour l’instant, la fonctionnalité ne fonctionne que pour l’écoute, ce qui signifie que vous ne pouvez pas rejoindre une salle pour parler via le Web. Selon Clubhouse, certaines salles seront également disponibles pour le replay.

Bien que cela soit certainement important pour aider la plate-forme à devenir plus populaire, il est peut-être trop tard pour Clubhouse car il perd du terrain face à des concurrents comme Twitter Spaces – qui est disponible sur iOS, Android et le Web depuis un certain temps maintenant.

À titre de comparaison, Twitter Spaces a mis en œuvre le support Web il y a des mois, et la plate-forme est arrivée sur Android beaucoup plus tôt que Clubhouse, qui était initialement exclusif à iOS. Alors que Clubhouse a atteint 8 millions de téléchargements en un mois à son apogée, l’application a enregistré moins d’un million de téléchargements par mois depuis avril 2021.

Aujourd’hui, nous introduisons une nouvelle façon simple de faire connaître les superbes salles. Ça s’appelle… roulement de tambour… PARTAGE ! nous avons inventé cela et personne n’y a pensé avant. encore mieux, lorsque vous partagez, les gens ont désormais la possibilité d’écouter sur le bureau – aucune connexion requise 😇 pic.twitter.com/Gw2rFkMQcs – Clubhouse (@Clubhouse) 6 janvier 2022

Si vous êtes toujours un utilisateur de Clubhouse, vous pouvez essayer le nouveau partage de chambre avec la dernière version de l’application Clubhouse, mais uniquement si vous résidez aux États-Unis. On ne sait pas quand la fonctionnalité sera étendue à plus de régions.

Utilisez-vous toujours Clubhouse ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

