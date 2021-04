Clubhouse introduit une nouvelle fonctionnalité pour envoyer de l’argent aux créateurs

La concurrence contre Clubhouse a augmenté car plusieurs réseaux sociaux ont récemment annoncé leurs propres plates-formes audio en direct. Pendant ce temps, Clubhouse introduit aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité appelée «Paiements Clubhouse» qui permet aux utilisateurs de soutenir les créateurs de contenu en leur envoyant de l’argent.

L’annonce a été faite aujourd’hui par Clubhouse dans un article de blog. Selon la société, Clubhouse Payments vise à «aider les créateurs à créer une communauté» sur l’application, car il lui manquait un moyen de monétiser le contenu.

Seul un petit nombre d’utilisateurs du Clubhouse pourront initialement recevoir de l’argent via la nouvelle fonctionnalité de paiement. Pour ceux qui souhaitent envoyer de l’argent à un créateur de contenu avec cette fonctionnalité activée, cela sera possible à partir d’aujourd’hui avec la dernière version de l’application.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de commencer à déployer les paiements, notre première fonctionnalité de monétisation pour les créateurs sur Clubhouse. Tous les utilisateurs pourront envoyer des paiements aujourd’hui, et nous allons déployer la possibilité de recevoir des paiements par vagues, en commençant par un petit groupe de test aujourd’hui. Notre espoir est de recueillir des commentaires, d’affiner la fonctionnalité et de la déployer bientôt à tout le monde.

Tout ce que vous avez à faire est d’ouvrir le profil d’un créateur sur Clubhouse et d’appuyer sur le bouton «Envoyer de l’argent». Les utilisateurs peuvent choisir le montant qui sera envoyé, qui peut être payé via une carte de crédit ou de débit en utilisant la plate-forme Stripe. Fait intéressant, Clubhouse dit que 100% de l’argent ira au créateur, mais on ne sait pas s’il ne s’agit que d’une offre initiale à durée limitée.

Avec la nouvelle fonctionnalité de paiement, Clubhouse vise à rester pertinent face à d’autres grands acteurs comme Twitter, Facebook et même LinkedIn travaillant sur leurs propres versions d’une plate-forme de chat audio en direct.

