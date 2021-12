Clubhouse lance des rediffusions enregistrées et dévoile une nouvelle icône d’application

Clubhouse s’est faufilé dans une dernière mise à jour avant les vacances, avec une nouvelle option « Replays enregistrés » qui permettra aux utilisateurs d’enregistrer l’audio des conversations Clubhouse enregistrées pour les écouter à un stade ultérieur.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, publiées par la chercheuse d’applications Jane Manchun Wong, vous pourrez enregistrer les rediffusions d’une pièce en appuyant sur le menu à trois points depuis le couloir ou une salle en direct, dans laquelle vous verrez maintenant une option pour « Enregistrer la relecture » ​​pour plus tard. Vous pourrez alors retrouver vos replays enregistrés via une nouvelle icône de partage en haut de votre profil.

Clubhouse a officiellement lancé son option de salles enregistrées le mois dernier, après avoir été repérée lors de tests par divers utilisateurs, et la capacité de sauvegarder l’audio pour une étape ultérieure ajoute à l’utilité et à la fonctionnalité de l’option, offrant plus de flexibilité et d’utilité, dans votre Expérience de clubhouse.

Bien que je suppose que peu de gens s’en soucieront. Clubhouse a perdu la face du monde des médias sociaux après son ascension soudaine et massive au début de l’année, et bien que l’audio social soit encore utilisé par beaucoup, il semble maintenant assez clair que ce n’est pas le format qui change la donne que certains avaient envisagé à un stage.

Mais il peut toujours y avoir des opportunités dans le format, et en tant que tel, fournir plus d’options d’utilisation ne peut être que bénéfique, d’autant plus que ce nouveau processus contribuera à étendre la valeur de vos chats.

Dans d’autres nouvelles, Clubhouse a également dévoilé une nouvelle icône d’application, avec l’influenceur de streaming Abraxas Higgins devient le nouveau visage de l’application.

Selon Clubhouse :

« Un ancien banquier de Wall Street devenu stratège en marketing musical est devenu influenceur audio. En plus d’être l’hôte de l’émission matinale bien-aimée de Clubhouse à 9 heures du matin à Londres, Abraxas est également la personne la plus suivie au Royaume-Uni sur Clubhouse et gagne plus d’argent grâce à ses partenaires de marque qu’en tant que stratège en investissement.

Tu vois, il gagne de l’argent. Peut-être que vous pouvez aussi. Mais peut-être pas.

Quoi qu’il en soit, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent Clubhouse, et c’est particulièrement populaire en Inde, donc il pourrait encore y avoir un potentiel marketing dans l’application audio sociale.

Clubhouse enregistre les rediffusions sont en cours de déploiement pour les utilisateurs à partir d’aujourd’hui.