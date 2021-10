Clubhouse lance le mode musique pour améliorer la qualité audio des émissions en direct

Clubhouse a officiellement lancé le mode Musique, « un nouveau paramètre qui vous aide à donner le meilleur de vous-même lorsque vous jouez sur » la plate-forme audio sociale.

Clubhouse, qui a développé un public important (et obtenu un financement suffisant) après son arrivée sur les lieux en mars 2020, a récemment dévoilé le déploiement du mode Musique dans un article de blog « Mise à jour du produit ». Selon ce bref article, « Le mode Musique optimise le Clubhouse pour diffuser votre musique avec un son stéréo de haute qualité et exceptionnel », y compris la prise en charge des « équipements audio professionnels… comme les microphones USB externes ou les tables de mixage ».

Les utilisateurs du Clubhouse peuvent activer le mode Musique lorsqu’ils parlent dans une pièce en appuyant sur « les trois points » dans le coin supérieur droit de l’application. Lesdits points afficheront un menu avec des paramètres comprenant « Qualité audio » et « Musique » pouvant être sélectionnés via ce dernier.

Les auditeurs, pour leur part, « pourront entendre l’audio stéréo » tout en utilisant un casque, un haut-parleur ou uniquement un téléphone, selon les responsables de Clubhouse, qui ont également « ajouté la prise en charge stéréo des clips » afin que l’audio de performance puisse être partagé en haute qualité. Et en ce qui concerne le moment des débuts de Music Mode, « comme ce fut le cas avec l’audio spatial », la fonctionnalité « sera d’abord déployée sur iOS avec Android comme un suivi rapide ».

Au cours des prochains mois, il vaudra la peine de suivre l’impact (et la réception des utilisateurs) du mode Musique de Clubhouse, car certaines preuves suggèrent que l’intérêt pour la plate-forme entièrement audio diminue. De plus, Clubhouse est maintenant confronté à la concurrence directe de Twitter, Facebook, Spotify, Amazon et d’autres services bien établis, tandis que les débuts du programme Creator First se seraient avérés difficiles.

De plus, il reste à voir si l’offre globale – c’est-à-dire l’audio social lui-même – continuera à séduire les utilisateurs à long terme, alors que le divertissement en direct et les fonctions associées reviendront à et dépasseront leur volume d’avant la pandémie.

De l’autre côté de la médaille, Clubhouse a levé 100 millions de dollars, comme indiqué précédemment, au début de 2021 – ce qui signifie que le capital ne semble pas être un problème urgent pour l’entreprise. De plus, le service investit dans des « émissions » audio, dont certaines semblent ressembler à des podcasts ; toutes sortes de financements continuent d’atteindre cette dernière sphère.

De même, malgré le retour continu des concerts en personne, les investissements, les extensions et les acquisitions continuent d’élargir l’espace des concerts en direct. Avec l’arrivée décrite ci-dessus du mode Musique, Clubhouse pourrait attirer les artistes occasionnels dans l’arène de diffusion en direct toujours encombrée – ou concurrencer directement les principales entreprises en ajoutant une simple option de flux vidéo pour les créateurs.