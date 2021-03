Clubhouse lance le programme Creator Accelerator pour aider les diffuseurs de support dans l’application

Bien qu’il soit toujours en mode invitation uniquement, la croissance soudaine de l’audio social a vu Clubhouse accélérer ses plans de croissance, qui incluent des initiatives de soutien pour les diffuseurs, afin de les maintenir dans l’application.

Dans ce sens, Clubhouse a aujourd’hui annoncé un nouveau programme d’accélération Creator First, qui verra l’application fournir un soutien financier et une expertise à un groupe sélectionné de créateurs, dans le but de les aider à construire leur audience et, à terme, à monétiser leurs efforts du Clubhouse.

Selon Pavillon:

« Nous cherchons à soutenir et équiper 20 créateurs avec les ressources dont ils ont besoin pour donner vie à leurs idées et à leur créativité. »

Lors de la séance hebdomadaire de la mairie de l’application, le co-fondateur de Clubhouse, Paul Davison, a déclaré que la société Support les créateurs sélectionnés en leur envoyant du matériel (si nécessaire), en les aidant à développer des concepts et en les associant aux marques pertinentes pour des opportunités de parrainage Davison a également déclaré que Clubhouse ferait en sorte que ceux qui sont sélectionnés pour le programme reçoivent au moins 5 000 $ en revenu mensuel garanti.

Et il peut chercher à fournir d’autres fonctionnalités supplémentaires à un moment donné, sur la base de cette question dans le processus de candidature:

S’assurer de garder ses meilleurs créateurs autour de lui sera une mesure importante pour Clubhouse, car à mesure que Twitter continue de développer rapidement son option Spaces, il offrira de plus en plus de personnes avec une plus grande audience et de nouvelles opportunités de tirer le meilleur parti de leurs efforts sociaux audio avec un public plus large.

Jusqu’à présent, l’approche sur invitation seulement de Clubhouse a ajouté au facteur FOMO de l’application et a contribué à alimenter sa croissance, mais à mesure que de plus en plus de diffuseurs se rendent compte qu’ils peuvent diffuser de la même manière, à un public beaucoup plus large sur d’autres plateformes, cela va mettre plus de pression sur Clubhouse pour fournir une alternative viable et valable.

La plupart des diffuseurs ont déjà construit des audiences sur Twitter, où ils peuvent tous se connecter. Outre des programmes de soutien et d’incitation à continuer de créer des contenus dans l’application, vous pouvez également vous attendre à ce que Clubhouse s’ouvre à tous très bientôt, afin de Restez compétitif grâce à la poussée croissante de Twitter sur les espaces.

Et c’est avant que Facebook ne publie son clone Clubhouse. Il est certainement logique que Clubhouse fournisse davantage de mesures de soutien pour que ses diffuseurs restent alignés sur l’application.

En plus du programme d’accélération Creator First, Clubhouse a également annoncé une série de mises à jour pour améliorer l’application, notamment:

L partage d’encre – Les utilisateurs peuvent désormais partager un lien vers leur profil ou leur club

Filtrage de la langue – Clubhouse a amélioré ses recommandations de salles en fonction de la ou des langues que vous écoutez habituellement

Inviter via un numéro de téléphone – Les utilisateurs peuvent désormais inviter d’autres personnes en saisissant manuellement leur numéro de téléphone

Sur ce dernier point, Clubhouse a également supprimé son obligation d’accéder aux contacts de votre téléphone pour inviter d’autres personnes, ce qui répond à un problème de confidentialité clé avec l’application.

Comme indiqué, la montée soudaine de l’audio social a été à la fois une bénédiction et une malédiction pour l’application, les plus gros joueurs tournant maintenant autour et cherchant des moyens de tirer parti de ses fonctionnalités. Le Clubhouse dispose cependant d’une communauté d’utilisateurs forte et dévouée, et il pourrait bien être en mesure de relever les défis et de continuer à se développer, s’il peut continuer à rivaliser avec les challengers en fournissant des salles très pertinentes et engageantes.

Le programme Creator First est un autre élément de cela.

Pour les personnes intéressées, vous pouvez en savoir plus sur le programme ici.