Au milieu de la discussion croissante autour des nouveaux outils sociaux audio, et des espaces Twitter en particulier, il semble, à bien des égards, que Clubhouse passe désormais au second plan.

L’application très médiatisée a atteint des pics de téléchargement plus tôt dans l’année, mais a maintenant mijoté, avec son ouverture plus large, sortant de la version bêta sur invitation uniquement, l’aidant à atteindre de nouveaux publics, mais également en réduisant son exclusivité et en diminuant le facteur cool de la plate-forme.

Cela signifie-t-il que le Clubhouse est sur le point de disparaître, ou existe-t-il encore des opportunités dans les clubs que beaucoup négligent maintenant ?

La seule façon de savoir avec certitude est de vous impliquer – et si vous souhaitez visiter le Clubhouse, son nouveau centre d’informations et d’informations vous aidera à mieux comprendre l’application et les opportunités potentielles de ses différentes salles et caractéristiques.

Le « Creator Commons » de Clubhouse fournit des informations utiles sur tous les aspects de l’utilisation de Clubhouse et sur la manière dont vous pouvez renforcer votre présence.

Comme vous pouvez le voir ici, le centre d’informations présente divers éléments et comprend des aperçus détaillés du fonctionnement exact des clubs et des salles et de la manière dont vous pouvez vous impliquer dans chacun d’eux.

Il y a aussi des notes sur l’utilisation de la marque en particulier, et bien que Clubhouse ne fournisse pas de données analytiques (sur lesquelles il travaille), il y a des pointeurs sur la façon dont vous pouvez suivre vos performances dans l’application, et quels éléments vous devriez regarder.

Il existe également un aperçu « Marques et monétisation », qui comprend des informations sur les paiements et les sponsors dans les salles.

C’est une ressource utile pour ceux qui envisagent l’application et son potentiel de marketing – et avec la période des vacances qui approche, c’est peut-être le meilleur moment pour examiner l’opportunité de l’application et si elle pourrait aider à stimuler vos efforts de marque.

Mais la plus grande question, bien sûr, est de savoir si Clubhouse peut continuer à se développer, alors que la concurrence augmente dans l’espace.

La plate-forme audio sociale d’origine, Clubhouse, est rapidement passée à 2 millions d’utilisateurs actifs plus tôt cette année, avant de ralentir alors que des options de copie comme Twitter Spaces ont commencé à infiltrer le marché. Les téléchargements de Clubhouse se sont à nouveau accélérés lors de la sortie de son application Android et de l’expansion susmentionnée de l’accès aux applications, mais à mesure que Spaces continue d’évoluer et que Twitter envisage la prochaine étape du développement de Spaces, l’intérêt pour Clubhouse semble avoir considérablement diminué, en particulier dans l’ouest marchés.

Mais il y a quand même des opportunités.

À l’heure actuelle, Clubhouse compterait environ 12 millions d’utilisateurs, alors qu’il héberge quelque 600 000 chambres par jour, contre 300 000 en mai. L’application a connu une croissance particulièrement importante en Inde, où Android est clairement le système d’exploitation dominant, et où les utilisateurs ont accueilli favorablement l’opportunité ouverte de discussion en direct, en partenariat avec l’approche audio uniquement plus conviviale pour les données.

Twitter a eu du mal à étendre sa présence sur le marché indien (actuellement sur 22 millions d’utilisateurs indiens). au contenu qu’il autorise et supprime de son site.

Les espaces pourraient donc être un élément difficile à stimuler pour Twitter de manière majeure, ce qui pourrait profiter à Clubhouse – mais cela semble également n’être qu’une question de temps avant que les régulateurs indiens ne s’intéressent également davantage à ce qui se passe dans Clubhouse.

Dans le même temps, Facebook compte plus de 340 millions d’utilisateurs indiens, et l’expansion progressive de son option Audio Rooms pourrait également poser un défi, ce qui pourrait étouffer la croissance de Clubhouse.

Il est donc difficile de prédire ce que l’avenir réserve à Clubhouse. De toute évidence, sur la base de ses diverses promotions, l’Inde est désormais un marché clé, et il se pourrait que Clubhouse soit en mesure de se tailler une niche dans la région et de devenir une plate-forme plus importante et durable grâce à cet effort.

Mais il est encore trop tôt pour le dire, et avec les plus gros joueurs continuant à investir dans leurs propres options sociales audio, ce sera une colline de plus en plus raide à gravir, mais peut-être pas insurmontable pour l’application, si elle peut trouver sa place.

Son hub Creator Commons est un autre élément clé pour faciliter une croissance plus large et encourager une plus grande utilisation – et peut-être, en renforçant ses liens et ses outils pour les créateurs, qui pourraient aider Clubhouse à consolider sa présence.

Vous pouvez consulter le hub ‘Creator Commons’ du Clubhouse ici.