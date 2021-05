Clubhouse lance une application Android, ouvre les pré-inscriptions en Inde: tout ce qu’il faut savoir sur la plate-forme audio sociale sur invitation uniquement

Cependant, la société continuerait avec son modèle sur invitation uniquement, du moins pour le moment. (Image: Bulbul Dhawan / Financial Express Online)

Pavillon: La plateforme de chat audio Clubhouse n’est plus une exclusivité iOS! Après plus d’un an d’être disponible uniquement pour les utilisateurs d’iOS, Clubhouse a finalement annoncé son arrivée aux utilisateurs d’Android. La version bêta de l’application Android a été rendue disponible aux États-Unis sur le système d’exploitation mobile de Google. Cela permettrait aux utilisateurs de s’inscrire et de participer aux discussions audio hébergées sur la plate-forme. Dans un communiqué, la société a annoncé qu’après les États-Unis, elle déménagerait d’abord dans d’autres pays anglophones avec la version bêta, puis s’étendrait à d’autres pays, ce qui serait fait dans les prochains jours.

Au cours de ce test bêta, l’entreprise recueillerait les commentaires des utilisateurs sur le fonctionnement de l’application, afin que tout problème puisse être résolu avant son lancement à plus grande échelle. En dehors de cela, avant de déployer l’application, la société y ajouterait également certaines fonctionnalités finales telles que la création de clubs et les paiements (qui n’est actuellement disponible que dans l’application iOS aux États-Unis), a ajouté le communiqué.

Lire aussi | Clubhouse: Tout ce qu’il faut savoir sur l’application de réseau social sur invitation uniquement qu’Elon Musk, Mark Zuckerberg utilise

Cependant, l’entreprise continuerait avec son modèle sur invitation uniquement, du moins pour le moment, jusqu’à ce qu’elle soit capable d’étendre l’échelle du support backend, après quoi elle permettrait aux personnes figurant sur la liste d’attente de rejoindre également la plate-forme sans avoir à être approuvé ou invité par un autre utilisateur.

Selon les FAQ sur le site Web de l’entreprise, l’application bêta serait prise en charge sur les versions 8.0 et supérieures d’Android OS pour les personnes qui ont une invitation. Cependant, plusieurs fonctionnalités doivent encore être introduites dans l’application. Clubhouse a déclaré que des fonctionnalités telles que le suivi des sujets, la localisation et les traductions dans l’application et la liaison de compte Twitter ou Instagram ne sont pas encore intégrées à l’application Android.

Alors que l’application n’est actuellement disponible qu’aux États-Unis, les utilisateurs d’autres pays, y compris l’Inde, peuvent se préinscrire à l’application en la recherchant dans Google Play Store. Avec cela, ces utilisateurs seraient informés dès que l’application sera disponible dans leur pays.

Dans sa FAQ, la société a également précisé que s’il y a des personnes qui utilisent déjà Clubhouse sur Android, elles pourraient en utiliser une version non officielle, ce qui peut poser un risque pour la sécurité.

