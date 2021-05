Clubhouse lancera l’application Android en Inde le 21 mai: tout ce qu’il faut savoir

On s’attend à ce que Clubhouse pour Android ait une version avec certaines fonctionnalités recherchées.

Les utilisateurs d’Android en Inde pourront bientôt utiliser Clubhouse. Dans une annonce récente, Clubhouse a annoncé le déploiement de l’application pour les utilisateurs d’Android en Inde vendredi 21 mai 2021. D’ici la fin de cette semaine, l’application sera disponible pour tous les utilisateurs d’Android dans le monde. La société a informé, avec le lancement de l’application cette semaine, qu’elle garantira la parité des fonctionnalités avec l’application déjà disponible pour les utilisateurs iOS. Sur certains marchés, une version bêta a déjà été publiée.

Selon un tweet de Clubhouse, l’application compatible avec les smartphones Android sortira mardi au Japon, au Brésil et en Russie, tandis que l’Inde et le Nigéria recevront l’application vendredi matin. “Globe avec méridiens Reste du monde tout au long de la semaine, et disponible dans le monde entier d’ici vendredi après-midi”, indique le tweet.

On s’attend à ce que Clubhouse pour Android ait une version avec certaines fonctionnalités recherchées. L’annonce initiale de la sortie de l’application pour les utilisateurs d’Android a été faite plus tôt cette année. Alors que l’annonce de mars soulignait que l’entreprise avait besoin de quelques mois de plus pour la prochaine version de l’application, l’entreprise l’a certainement déployée dans les deux mois. Après cela, le lancement de mai 2021 a été annoncé. Clubhouse pour Android aura également des fonctionnalités de personnalisation supplémentaires. Ces types de changements sont nécessaires si l’entreprise souhaite rendre l’application accessible à une plus grande base d’utilisateurs, avait précédemment déclaré le co-fondateur de Clubhouse, Paul Davison.

Le déploiement d’Android se poursuit! ???????????????? ???????? Le Japon, le Brésil et la Russie à venir mardi

???????????????? Nigéria et Inde vendredi matin

???? Reste du monde toute la semaine, et disponible dans le monde entier le vendredi après-midi – Clubhouse (@Clubhouse) 16 mai 2021

Jusqu’à présent, l’application n’était disponible que pour les utilisateurs iOS, où les gens ne peuvent rejoindre et télécharger l’application qu’une fois invités sur la plate-forme.

En attendant, il est à noter que depuis que l’annonce a été faite concernant Clubhouse pour Android, de nombreux joueurs Android existants sont intervenus pour apporter d’autres versions de salles de chat audio. Twitter a déjà publié des espaces de plate-forme similaires pour les utilisateurs iOS et Android. D’autres entreprises comme Facebook, Spotify et Reddit se préparent également à lancer leurs propres spin-offs uniquement audio.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.