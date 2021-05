ClubHouse maintenant disponible sur Android: essayez le réseau social dont tout le monde parle | La technologie

Vous pouvez maintenant télécharger l’application Clubhouse pour Android. Le réseau social dont on a le plus parlé cette année sur iOS, atteint le reste des mobiles. Est-ce tellement?

Même leur responsable ne pouvait pas imaginer que Club House il allait avoir le retentissement qu’il a eu. C’est une bonne idée, mais pas une idée révolutionnaire. Quoi un appel vidéo sans vidéo, ou comme WhatsApp uniquement avec la voix. Mais il a attiré l’attention des gens, du moins sur iOS, nous sommes donc curieux de voir ce qui se passera sur Android.

Clubhouse, le chat audio uniquement, est désormais disponible sur Android. Vous pouvez le télécharger sur Google Play ou sous forme de fichier APK.

Le clubhouse peut être utilisé pour créer groupes de discussion audio en famille, entre amis ou collègues, mais il y a aussi des salles publiques où des discussions avec des célébrités sont proposées, ou simplement gens à qui parler sur certains sujets. Notre collègue Marta Sanz explique le fonctionnement de l’application dans cette vidéo:

Il n’y a pas grand chose à dire, car l’application n’a rien d’autre: un réseau social basé sur la voix. Il serait intéressant de savoir si cela aurait eu la même répercussion dans un autre scénario social autre que la pandémie, avec des gens qui ont besoin de parler et d’être entendus, mais c’est quelque chose que nous ne pouvons jamais quantifier.

Quelque chose a Clubhouse lorsque tous les réseaux sociaux veulent le copier. Telegram, Spotify, Facebook et même LinkedIn l’ont déjà copié, et d’autres versions similaires sont en développement.

Maintenant, il aura une plus grande portée sur Android, mais ce sera progressif. Pour le moment accessible uniquement sur invitation, comme dans la version iOS.

Le mobile le moins cher avec un appareil photo de 108 mégapixels que vous pouvez trouver. Il dispose également d’un écran AMOLED de 6,4 pouces, d’un processeur Snapdragon 720G, de 6 ou 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Une bête à un prix imbattable.

Vous pouvez demander à une autre personne qui est déjà dans ClubHouse de vous inviter, ou via l’application elle-même, réserver votre nom d’utilisateur et vous mettre sur une liste d’attente pour que Clubhouse vous ouvre la porte. Comme un vrai club, dans le monde réel …

À cet égard, il faut être très prudent avec les fausses invitations qui contiennent des malwares, et qui circulent déjà sur les réseaux. N’acceptez que les invitations d’amis de confiance ou du Clubhouse lui-même.