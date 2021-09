Clubhouse permet désormais aux utilisateurs d’enregistrer des diffusions en continu, de partager des clips, etc.

Après tout le buzz de son pré-lancement, Clubhouse publie toujours de nouveaux outils pour les utilisateurs qui souhaitent toujours s’engager avec sa communauté. L’application introduit la recherche universelle, les clips, la relecture et l’audio spatial.

L’une des choses que les utilisateurs n’étaient pas en mesure de faire jusqu’à présent est de rechercher des chambres sur Clubhouse. Selon un article de blog, il est désormais possible d’utiliser la recherche universelle pour découvrir des personnes, des clubs, des salles de concert et des événements futurs. La fonction est désormais disponible pour les utilisateurs iOS et Android et se trouve dans l’onglet Explorer.

Une autre fonctionnalité qui n’est même pas encore disponible avec Twitter Spaces est la relecture. Avec cette fonction, les utilisateurs peuvent enregistrer une diffusion en direct, puis l’écouter. Les rediffusions seront disponibles dans les semaines à venir et permettront « de façon triviale de créer un contenu audio de qualité, d’être découvert par d’autres et d’élargir votre audience au fil du temps ».

Non seulement cela, Clubhouse a annoncé une autre fonctionnalité appelée Clips. Actuellement en version bêta, tout utilisateur pourra partager des clips de 30 secondes de salles publiques, afin que davantage de personnes puissent découvrir et rejoindre le club. Voici comment Clubhouse dit que cette fonctionnalité fonctionnera :

Lorsque vous démarrez une pièce, vous pouvez choisir si vous souhaitez activer les clips. Ils seront activés par défaut pour les salles ouvertes/publiques, et vous pouvez les désactiver à tout moment. Ils ne sont pas disponibles pour les chambres privées, sociales ou club. Si vous avez activé les clips, les utilisateurs verront une nouvelle icône (✄), sur laquelle ils pourront appuyer à tout moment pour récupérer un clip des 30 dernières secondes. Cela leur permet de partager un aperçu de votre pièce avec d’autres, ou de capturer un moment incroyable qui vient de se produire. Les gens peuvent partager des clips de votre émission sur Instagram, Twitter, Facebook, iMessage ou WhatsApp – et même les enregistrer sur leur pellicule pour un montage rapide en premier.

Enfin, après avoir lancé le support Spatial Audio pour les appareils iOS, Clubhouse l’étend maintenant à son public Android.

Spatial Audio a été encore plus cool que prévu. Des performances musicales aux salles de contes, en passant par les débats, cela a vraiment amélioré l’expérience sur Clubhouse… alors maintenant, nous la déployons pour tout le monde. Huzzah !

