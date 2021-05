Clubhouse pour Android Beta est arrivé – Réservez votre nom d’utilisateur maintenant

Clubhouse pour Android est enfin là – vous pouvez vous inscrire pour réserver votre nom si vous n’avez pas d’invitation.

La start-up de réseau social audio sans rendez-vous a enfin lancé son application Android après plus d’un an d’exclusivité sur iOS. L’application est actuellement en version bêta, mais tout le monde peut la télécharger et s’inscrire pour rejoindre le site. Clubhouse ne supprime pas non plus sa structure d’invitation uniquement parce qu’il se lance sur Android – vous aurez toujours besoin d’une invitation d’un ami pour entrer.

L’application audio sociale affirme que sa croissance rapide en 2020 est en partie la raison pour laquelle il a fallu si longtemps pour lancer l’application Android. «Le clubhouse a commencé à se développer très rapidement, car les gens du monde entier ont commencé à inviter leurs amis plus rapidement que prévu.»

«Cela avait ses inconvénients, car la charge sollicitait nos systèmes – provoquant des pannes de serveur généralisées et des échecs de notification. Cela nous a amenés à nous concentrer sur l’embauche, la réparation et la création d’entreprise, plutôt que sur les rencontres de la communauté et les fonctionnalités du produit sur lesquelles nous aimons normalement nous concentrer », explique le blog du Clubhouse pour expliquer pourquoi l’application Android a mis si longtemps à arriver.

Pendant ce temps, Facebook, Twitter, Snapchat, Spotify et même le service de chat de jeu Discord ont lancé leurs propres concurrents Clubhouse. Twitter Spaces est désormais accessible à toute personne ayant plus de 600 abonnés – un chiffre dérisoire à atteindre sur un réseau social. Pour l’instant, la structure sur invitation seulement du Clubhouse peut servir à lui donner une impression de nouveauté dans une mer de concurrents.

Clubhouse sur Android est pour le moment en version bêta pour les utilisateurs américains, et d’autres pays anglophones seront bientôt disponibles.

«Notre plan au cours des prochaines semaines est de recueillir les commentaires de la communauté, de résoudre les problèmes que nous constatons et de travailler pour ajouter quelques fonctionnalités finales telles que les paiements et la création de clubs avant de les déployer plus largement», lit-on dans l’article du blog.

Clubhouse dit qu’il prévoit d’ouvrir la structure invitante pour permettre à plus de personnes de se joindre. «Nous prévoyons de commencer à nous ouvrir encore plus, en accueillant des millions de personnes supplémentaires de la liste d’attente iOS, en élargissant la prise en charge des langues et en ajoutant plus de fonctionnalités d’accessibilité afin que les gens du monde entier puissent découvrir Clubhouse d’une manière qui leur semble native.»

Clubhouse a été critiqué en ligne sur ses fonctionnalités d’accessibilité par rapport à Twitter Spaces, qui propose un sous-titrage codé des conversations. Clubhouse expérimente également un système de paiement direct aux créateurs pour permettre aux utilisateurs de soutenir leurs émissions préférées. Il a également annoncé les cinquante premiers programmes pilotes bénéficiant de son programme d’accélérateurs.