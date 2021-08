Clubhouse pour iOS ajoute le support Spatial Audio

La fièvre Spatial Audio est là. Clubhouse pour iOS a annoncé qu’il prend désormais en charge cette fonction de son surround immersif dans son application iOS.

L’application de conversation audio autrefois virale Clubhouse ajoute désormais plus de fonctionnalités pour devenir plus convaincante par rapport à ses concurrents, comme Twitter Spaces.

« C’est comme le son surround, mais avec vos propres écouteurs. Une expérience humaine plus vivante ! De plus, il est beaucoup plus facile de savoir qui parle », a annoncé Clubhouse dans un tweet.

Si vous êtes un utilisateur iOS de l’application, assurez-vous que vous utilisez la dernière version de Clubhouse, ouvrez l’application, accédez aux paramètres, puis vérifiez s’il existe une bascule « Audio spatial ».

D’après une FAQ de l’application :

Avec l’audio spatial, vous entendrez les haut-parleurs dans une pièce autour de vous en 3D, ce qui rend l’expérience plus réaliste et humaine. Ces repères spatiaux permettent également à votre cerveau de suivre plus facilement qui parle, ce qui rend l’écoute plus agréable.

Clubhouse n’est pas la seule application à proposer cette technologie. Récemment, Netflix a également commencé à déployer le support Spatial Audio pour ses utilisateurs iOS.

De plus, depuis qu’Apple a lui-même lancé Dolby Atmos avec prise en charge Spatial Audio d’Apple Music, il semble que toutes les grandes entreprises suivent le même chemin avec cette expérience audio plus immersive.

Clubhouse avertit que “vous aurez besoin d’écouteurs (filaires ou Bluetooth)” pour profiter de cette fonctionnalité. « Si vous parlez dans une pièce, les autres vous entendront toujours avec un son spatial même si vous n’utilisez pas d’écouteurs. »

Le mois dernier, Clubhouse a finalement quitté la version bêta et n’exige plus d’invitations pour rejoindre l’application.

Mais alors qu’il était autrefois considéré comme la prochaine grande chose, atteignant plus de 8 millions de téléchargements dans l’App Store iOS en février, sa popularité a décliné ces derniers mois. En avril, les téléchargements de l’application seraient tombés à 900 000 alors que la concurrence s’intensifiait de la part de Twitter et Spotify.

Écoutez, écoutez 🔊 audio spaAAaAaAatial sur Clubhouse ! C’est comme un son surround, mais avec vos propres écouteurs. Une expérience humaine plus vivante ! De plus, il est beaucoup plus facile de savoir qui parle. merci à @juberti pour celui-ci 👏 en cours de déploiement sur iOS, Android bientôt disponible ! pic.twitter.com/Zit6F9ijRK – Clubhouse (@Clubhouse) 29 août 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :