Clubhouse s’attaque à nouveau à Twitter Spaces avec cette fonctionnalité très demandée

in

Clubhouse a annoncé jeudi une série de nouvelles mises à jour, dont la majorité résolvent les limitations précédentes de la plate-forme en termes de rendre les salles plus découvrables et d’aider les créateurs à étendre leur portée.

Sa nouvelle fonctionnalité principale s’appelle Replays, qui permettra aux créateurs et aux modérateurs d’enregistrer une pièce et de la télécharger pour la partager en externe. Vous pouvez choisir d’activer la fonction lors de la configuration d’une pièce et les enregistrements peuvent être enregistrés dans votre profil. Bien sûr, les salles doivent être publiques pour que cela fonctionne.

Cela oppose encore plus la plate-forme à Twitter Spaces, qui a récemment annoncé la disponibilité d’enregistrements hébergés au cours des 30 derniers jours. Twitter a également battu Clubhouse au poing plus tôt cette année lorsqu’il a publié Spaces pour Android.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Selon Clubhouse, les replays peuvent aider à “créer plus facilement du contenu audio de qualité, à être découvert par d’autres et à développer votre audience au fil du temps”. La fonctionnalité sera testée au cours des prochaines semaines avant d’être disponible pour tout le monde en octobre.

Une autre fonctionnalité notable qui est déployée en version bêta sur Clubhouse aujourd’hui est la possibilité de créer des clips pouvant être partagés sur des plates-formes extérieures, en supposant que cela soit autorisé dans certaines pièces. Les auditeurs peuvent utiliser Clips pour capturer et partager des clips de 30 secondes de salles publiques. Il sera activé par défaut pour les salles publiques, mais les créateurs peuvent également le désactiver.

Selon Clubhouse, l’avantage est une meilleure découverte sur le Web. Il ne sera cependant pas disponible dans les salles privées, sociales ou club. Pour créer un clip, appuyez simplement sur l’icône en forme de ciseaux, ce qui vous permet de télécharger le clip localement et de le partager sur diverses plateformes de médias sociaux.

L’application a également acquis une fonction de recherche universelle, vous permettant de trouver des personnes, des clubs, des salles de concert et des événements à venir. Les utilisateurs ne pouvaient pas auparavant rechercher des chambres dans le Clubhouse. Il est désormais disponible via l’onglet Explorer sur la plupart des meilleurs téléphones Android et appareils iOS. À l’avenir, il devrait être déplacé dans le couloir après que Clubhouse aura recueilli les commentaires de sa communauté.

Enfin, l’audio spatial est désormais déployé sur les téléphones Android. La fonctionnalité a été lancée pour la première fois sur iOS en août, offrant une expérience de son surround immersive aux utilisateurs.

une autre année, un autre téléphone

Tout ce que vous devez savoir sur la prochaine série Galaxy S22

Vous envisagez de mettre à niveau votre ancien téléphone Samsung ? Les bureaux qui fuient de Samsung nous ont déjà donné de nombreux indices sur ce à quoi pourraient ressembler les S22, S22+ et S22 Ultra. Voulez-vous un petit produit phare S22 ou un S22 Ultra remplaçant la note avec un stylet S Pen ? Les deux pourraient être à votre portée en janvier 2022.

Les bonnes choses entrent en 3

Review: La Fitbit Versa 3 pourrait bien être la meilleure montre intelligente de Google

Bien qu’elle ait été légèrement sous-cuite lors de sa première sortie, une série de mises à jour logicielles ont fait de la Fitbit Versa 3 ma montre intelligente Google préférée. Un suivi de la santé de premier ordre et une excellente intégration de Google Assistant ne sont que deux des raisons pour lesquelles je pense que vous devriez considérer cela comme portable.