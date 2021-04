Clubhouse vient-il d’être piraté? Le PDG dit qu’aucune fuite n’est survenue

Au cours du week-end, des allégations de fuite de données de Clubhouse exposant 1,3 million de comptes ont fait surface. Est-ce vrai?

Le PDG du Clubhouse, Paul Davison, a nié le rapport, affirmant qu’il était faux. Cyber ​​News a rapporté des informations apparaissant sur un forum de hackers, décrivant la fuite comme le contenu d’une base de données SQL. Les informations incluent les noms, les noms d’utilisateur, Twitter, Instagram et les comptes d’abonnés.

Interrogé sur la fuite de données lors de la mairie hebdomadaire du Clubhouse, Davison l’a nié. «Non, c’est trompeur et faux; c’est un article clickbait. Nous n’avons pas été piratés. Les données auxquelles il est fait référence étaient toutes les informations de profil public de notre application. La réponse à cela est donc un «non» définitif. »

Cyber ​​News rapporte des fuites de bases de données qui apparaissent sur les forums de pirates. Les données sont souvent rassemblées et échangées sur ces forums. Les données de 533 millions d’utilisateurs de Facebook ont ​​récemment été divulguées, notamment les numéros de téléphone, les dates de naissance, les lieux, les adresses e-mail et leurs noms complets.

La fuite de données du Clubhouse de 1,3 million de comptes s’est avérée être une information accessible au public.

Ce qui s’est probablement passé, c’est que les bots ont gratté tous les comptes publics qu’ils pouvaient trouver. Clubhouse est une expérience audio de type “ drop-in ” relativement exclusive pour le moment. Lier les comptes Clubhouse à d’autres profils de médias sociaux est précieux pour des choses banales comme le marketing. Clubhouse a été téléchargé plus de 10 millions de fois, bien qu’il ne soit disponible que sur iOS pour le moment.

L’application audio sans rendez-vous a connu une première année difficile et chercherait une valorisation de 4 milliards de dollars en financement. Selon certaines rumeurs, Twitter aurait été en pourparlers avec Clubhouse pour un rachat – mais ces discussions n’ont abouti à rien. Clubhouse se retrouve dans la même position précaire que Snapchat était il y a quelques années.

Il est suffisamment petit pour être éclipsé par une autre grande entreprise de médias sociaux comme Facebook. Facebook travaille déjà d’arrache-pied sur le vol ou le clonage de fonctionnalités pour sa propre expérience audio instantanée. Hotline est maintenant en test bêta public et ajoute le chat vidéo à l’équation. Twitter travaille sur Spaces, c’est une expérience audio sans rendez-vous. Même Spotify et Discord sont censés travailler sur l’ajout de la fonctionnalité à leurs applications.

Si Clubhouse n’innovait pas et rapidement, il pourrait se retrouver mort dans l’eau et devancé par de plus gros chiens dans la course audio sans rendez-vous. N’oubliez pas que ce n’est pas parce que vous êtes le premier à un concept que vous êtes le meilleur. Twitter a créé des vidéos courtes avec Vine en 2014 et a fermé la plate-forme trois ans plus tard – avant l’ascension fulgurante de TikTok.