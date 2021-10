Clubhouse vous permet désormais de donner des concerts offrant une qualité audio Hi-Fi | La technologie

Il est devenu célèbre pendant la pandémie grâce au fait qu’il nous a permis de voir beaucoup de personnes célèbres dans des salles virtuelles, ce qui nous a donné le sentiment d’être accompagné et en bonne compagnie. C’est maintenant un joint virtuel où les groupes jouent.

Pendant le confinement, vous avez sûrement entendu parler de Clubhouse, une application qui au début ne pouvait être utilisée que si quelqu’un nous invitait et qui donnait l’impression d’être un lieu exclusif.

Cela a fait émerger une sorte d’élitisme de classe entre ceux qui étaient à l’intérieur et ceux qui ne l’étaient pas, les séparant par classe. Heureusement, bientôt, les invitations n’étaient plus nécessaires et l’application s’est ouverte au monde.

Le fait est que après la pandémie, cette application est tombée en désuétudeEt s’il semblait que cela ne prendrait pas son envol, ce sont les chanteurs et les groupes qui ont remis Clubhouse sur la carte.

Avec certains groupes donnant des concerts via l’application et avec plus d’un célèbre viral international, Clubhouse a décidé de lancer un nouveau mode musique pour les artistes qui veulent faire des affaires grâce à votre service.

Le nouveau mode a été annoncé via le blog officiel du Clubhouse, et bien qu’il ne révèle aucune des spécifications audio, il dit que les utilisateurs peuvent désormais diffuser un son stéréo de haute qualité.

De même, il explique qu’il est désormais possible utiliser un équipement audio professionnel pour les performances, tel que des microphones USB externes ou consoles de mixage.

Cette nouveauté est la deuxième amélioration dont vous bénéficiez en termes de qualité sonore, puisque fin août, Clubhouse a ajouté un son spatial pour créer des discussions audio plus immersives, faisant en sorte que les voix des haut-parleurs proviennent de différentes parties de la pièce.

De cette façon, Clubhouse prend désormais les devants dans ce type d’applications audio-centriques. La qualité audio Hi-Res se rapproche de plus en plus dans le monde du streaming.