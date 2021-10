Clubhouse vous permettra bientôt d’épingler des liens vers le haut des salles

Clubhouse permet aux gens de partager des liens externes et de monétiser leur travail sur la plateforme. Aujourd’hui, lors de l’événement On The Verge de The Verge, le PDG de Clubhouse Paul Davison et la responsable mondiale du marketing Maya Watson ont annoncé une nouvelle fonctionnalité de liens épinglés, qui permet aux modérateurs de placer des liens externes en haut d’une pièce. Ces liens peuvent diriger les auditeurs vers ce que veulent les modérateurs, comme une page Patreon, un article d’actualité ou un podcast.

Certains liens ne seront pas autorisés pour des raisons de sécurité et de modération. Davison n’a pas explicitement nommé les types de liens qui ne seraient pas autorisés, mais il a suggéré que les liens vers OnlyFans ne seraient pas acceptés car les liens vers le porno sont interdits. N’importe qui peut ajouter, modifier ou supprimer un lien, tant qu’il est modérateur d’une salle et quel que soit le nombre d’abonnés qu’il a.

La fonctionnalité sera déployée le 27 octobre pour iOS et Android.

Clubhouse ne prélèvera aucune réduction sur les revenus des transactions effectuées via le lien, bien que Davison ait déclaré que l’équipe partagerait probablement des nouvelles dans les mois à venir sur la manière dont l’application elle-même sera monétisée, comme par le biais de salles payantes et d’abonnements.

