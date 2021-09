Clubs de champions ; Le grand garçon de League Two garde un œil sur Rooney

in

Un certain nombre de clubs de la Football League gardent un œil sur la situation de Wayne Rooney dans le comté de Derby, nous pouvons le révéler.

La légende de l’Angleterre et de Manchester United s’est extrêmement bien débrouillée en tant que patron des Rams pendant son mandat, qui a été jonché de problèmes hors terrain. En effet, Rooney et son staff a dû faire face à un embargo sur les transferts au cours de l’été, mais ils ont quand même réussi à constituer une équipe et il a fait venir les jeunes joueurs du club.

Derby sont sur le point d’être frappés de pénalités pour entrée dans l’administration et également d’irrégularités financières qui pourraient atteindre 21 points – rendant le travail de Rooney presque intenable.

Peu de gens dans le football croient que Rooney peut continuer, cependant, on pense de plus en plus qu’il ne chercherait pas longtemps.

Salford une option

Le joueur de 35 ans a même été lié à un rôle à Salford City – détenu par la classe de 92, qui se compose de Gary Neville, Phil Neville, David Beckham, Paul Scholes et Nicky Butt. Anciens coéquipiers et amis, il serait peu probable qu’il soit prêt à passer en Ligue 2 – mais ils envisageraient de chercher un nouveau manager.

Gary Bowyer a été nommé en mai, mais Salford – les favoris de la pré-saison – n’a remporté que deux matchs sur huit matchs, malgré l’un des plus gros budgets de cette division.

Mis à part les liens de Salford, on nous dit qu’il existe des clubs de championnat rivaux qui surveillent également la disponibilité de Rooney.