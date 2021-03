Rockers du Maryland EMBRAYAGE ont annoncé le « Série Collector d’embrayage », rééditions vinyles en édition limitée de quatre albums au départ du catalogue sur leur propre label Musique de Weathermaker. « Blast Tyrant » est la première sortie de la série et est organisée par le batteur Jean-Paul Gaster.

« J’ai travaillé avec l’artiste original de l’album Chon Hernandez pour créer un nouveau look et une nouvelle sensation pour le ‘Série de collectionneurs d’embrayage’ libération de ‘Blast Tyrant’, » Gaster dit. « Chon a fait un travail incroyable en dessinant le ‘Blast Tyrant’ pour paraître 20 ans de plus et plus sage. Nous avons sélectionné de nouvelles couleurs pour la veste, les manches et le vinyle pour créer un tout nouveau package.

« L’album a été remasterisé et est fabriqué sur du vinyle coloré de 180 grammes. La jaquette gatefold est imprimée sur du papier polyester métallisé et estampée avec le logo officiel ‘Série de collectionneurs d’embrayage’ sceller. L’ensemble de deux disques est gainé de papier très épais et comprend un insert numéroté dédicacé par le groupe. le ‘Série de collectionneurs d’embrayage’ libération de ‘Blast Tyrant’ est limité à 5 000 unités dans le monde. «

« Blast Tyrant » devrait être publié en juin. La prévente initiale sur embrayagemerch.com a eu lieu le 23 mars et a été vendue en moins de 3 heures.

L’édition limitée peut être commandée auprès de détaillants indépendants. L’album est également disponible en précommande sur Amazon.

En décembre dernier, EMBRAYAGE guitariste Tim Sult dit au WSOU radio que le groupe entrera probablement en studio cet automne pour enregistrer le suivi de 2018 « Livre des mauvaises décisions » album.

Concernant EMBRAYAGEl’approche musicale de cette fois-ci, Tim a déclaré: « Nous allons juste faire ce que nous faisons toujours – nous allons écrire des chansons et continuer à les jouer jusqu’à ce que tous les membres du groupe l’apprécient et acceptent.

En septembre dernier, Gaster confirmé au « Cobras et feu » podcast que lui et ses camarades ont lentement entamé le processus d’écriture pour le prochain EMBRAYAGE album.

« Livre des mauvaises décisions » a été enregistré à Son Spoutnik studio à Nashville, Tennessee avec producteur Vance Powell. Le disque s’est vendu à 26 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité, donnant au groupe son troisième album consécutif dans le Top 20 du Billboard 200.

La dernière édition de EMBRAYAGEde « Live From The Doom Saloon » une série de concerts en streaming a eu lieu en décembre. L’événement a vu le groupe jouer un ensemble de 15 chansons de ses classiques votés par les fans.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).