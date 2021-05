Clutch annonce les dates de sa tournée hivernale avec Stöner

Rockers du Maryland EMBRAYAGE ont annoncé une série de dates de tournée hivernale 2021 célébrant 30 ans de rock and roll. Le soutien sur le trek, qui débutera le 27 décembre à Baltimore, Maryland, sera STÖNER, le tout nouveau groupe mettant en vedette Brant Bjork (KYUSS) et Nick Oliveri (REINES DE L’ÂGE DE PIERRE, KYUSS). La course comprendra également des indigènes de Detroit et des pionniers du «thrash grass» Le hurlement indigène.

«Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de reprendre la route», déclare EMBRAYAGE. “Nous avons manqué les concerts, les fans, les salles et l’opportunité de regarder les autres groupes avec lesquels nous partageons la scène. Ça va se sentir comme notre premier concert une fois de plus et nous avons hâte! Venez et faisons du rock and roll! “

Les billets seront mis en vente au grand public le vendredi 21 mai à 10h00 sur ClutchOnTour.com.

EMBRAYAGE des dates de tournée:

27 décembre – Baltimore, MD – Rams Head



28 décembre – Sayreville, NJ – Starland Ballroom



29 décembre – Cleveland, OH – Théâtre Agoura



30 décembre – Detroit, MI – Filmore Theatre



31 décembre – Cincinnati, OH – L’icône

EMBRAYAGE le batteur Jean-Paul Gaster a récemment déclaré au webzine Metal Kaoz basé à Chicago que lui et ses camarades de groupe avaient “écrit beaucoup de chansons” au cours de la dernière année pour le suivi de 2018. “Livre des mauvaises décisions” LP. Il a déclaré: “Nous écrivons maintenant pour notre nouvel album que nous enregistrerons à l’automne, et je pense que nous passons plus de temps que jamais en studio, à essayer différentes idées. Et la plupart des idées ne le font pas. t jamais vraiment arriver à la fin; nous essayons 10 choses et nous en gardons une.

“Je pense que nous sommes encore plus sélectifs qu’avant quant aux idées sur lesquelles nous décidons vraiment de nous concentrer. Et je pense que c’est parce que nous avons tellement plus de temps. Avant, nous revenions à la maison pour une tournée et peut-être que nous l’aurions fait. trois semaines de congé. Donc, la première semaine, nous ne faisons vraiment pas grand-chose – tout le monde rentre à la maison dans sa famille et nous nous reposons – puis les deux semaines suivantes, nous nous réunissions et nous jouions vraiment fort un tas d’idées, puis sur la route et jouer ces idées, puis revenir et recommencer. Et ce processus pourrait durer un an et demi. Cela a été différent. C’est la première fois que nous ‘ J’ai eu tellement de temps à la maison pour travailler sur des idées et je ne les ai jamais vraiment essayées en live. Je ne suis donc pas sûr de l’impact que cela aura sur l’album. Mais je pense que ça va faire un album différent – que ce soit bon ou mauvais ou autrement, il est trop tôt pour le dire, mais, bien sûr, c’est une dynamique différente, et cela exige plus de nous.

“Très souvent, lorsque nous avons de nouvelles idées et que nous les présentons à un public, vous pouvez vraiment le dire tout de suite – nous savons tout de suite si la chanson est au bon tempo, nous savons tout de suite si les riffs sont là où ils doivent être, si le refrain est la façon dont il doit être, ” Gaster ajoutée. “C’est un terrain d’essai. Et nous n’avons pas cela pour le moment. Donc, pour cette raison, je pense que nous sommes beaucoup plus prudents sur les idées sur lesquelles nous voulons vraiment nous concentrer, et celles sur lesquelles nous pensons: ‘Vous savez quoi “Nous l’avons déjà fait. Faisons quelque chose d’un peu différent. ‘”

Gaster a poursuivi en disant que le nouveau EMBRAYAGE l’album arrivera probablement au début de 2022 – “avec un peu de chance avant que nous recommencions vraiment à prendre la route. Et ce sera amusant de revenir là-bas”, a-t-il déclaré. “Mec, ça me manque tellement.”

“Livre des mauvaises décisions” a été enregistré à Son Spoutnik studio à Nashville, Tennessee avec producteur Vance Powell. Le disque s’est vendu à 26 000 exemplaires en Amérique au cours de sa première semaine de disponibilité, donnant au groupe son troisième album consécutif dans le Top 20 du Billboard 200.

