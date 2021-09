Clutch Yankees balayer les Red Sox

JJ débute avec le balayage massif des Yankees contre les Red Sox à Boston et ce qu’ils doivent faire au cours de la dernière semaine de la saison pour obtenir le match avec joker à domicile (01:18). Ensuite, il se demande combien de victoires nous obtiendrons des équipes de football de New York cette année. Les Giants sont assez bons pour perdre à nouveau derrière de mauvaises décisions d’entraîneurs et une défense suspecte (09:37), et les Jets continuent d’être complètement non compétitifs (15:23). Ensuite, JJ donne ses réflexions sur les autres histoires majeures autour de la NFL, y compris les chefs de dernière place, les QB recrues en difficulté et plus (20:16) avant de réagir à un tas de messages vocaux d’auditeurs (34:12). Enfin, il clôture avec un regard sur le reste de la semaine (64:11).

