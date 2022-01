Clutter be gone: Cette startup vendra vos affaires en ligne pour un tarif forfaitaire de 5,99 $

Les personnes à Portland qui cherchent à vendre des articles non désirés peuvent déposer des marchandises chez des vendeurs locaux. En dehors de la zone, les gens peuvent envoyer des articles plus petits par la poste ou attendre dans l’espoir que Sella s’étende à leur communauté. (Photo Sella)

Nous avons presque tous des objets dont nous ne voulons pas ou dont nous n’avons pas besoin, et les vacances récentes ont peut-être ajouté quelques marchandises à la pile. Des vêtements que vous ne supportez pas. La figurine d’héritage laide ou l’article électronique obsolète. Trop de trucs.

La bonne volonté est un incontournable pour décharger de nombreux articles, mais les lignes de dépôt à Seattle peuvent étirer les blocs et certaines marchandises sont trop cassables pour être jetées dans des bacs de dons. D’autres produits valent la peine d’être vendus, mais cela nécessite du temps et des tracas pour créer des listes, et peut nécessiter la planification et le marchandage avec des étrangers. Selon les frais impliqués, l’ensemble de l’affaire pourrait ne pas se terminer.

Sella, une startup basée à Portland, Oregon, veut résoudre le défi de la revente, en prenant en charge le processus pour un tarif forfaitaire de 5,99 $ par article, plus 20 cents par jour jusqu’à ce qu’il se vende. Les articles plus gros et ceux vendus sur eBay coûtent légèrement plus cher.

« Il y a cet énorme potentiel économique piégé dans les placards et les garages, d’une valeur de centaines de milliards de dollars », a déclaré le fondateur de Sella, Byron Binkley. « Vous devez fournir le catalyseur. »

Le fondateur de Sella, Byron Binkley. (Photo Sella)

En plus des avantages économiques, Binkley espère aider l’environnement. Il est impatient de fournir une nouvelle voie pour retirer les articles du flux de déchets ou du stockage et les réutiliser.

Binkley a commencé à explorer l’espace de la revente il y a quelques années en mettant l’accent sur les organisations à but non lucratif recevant et vendant des biens donnés. En 2019, peu de temps avant que la pandémie de COVID-19 ne s’installe, il a commencé à travailler sur des ventes personnelles à but lucratif. En janvier 2021, il lance l’approche actuelle de Sella auprès d’une dizaine de vendeurs.

Alors que de nombreux entrepreneurs et startups – eBay, OfferUp, Craigslist, etc. – se sont attaqués à la revente, Binkley pense qu’il a le bon modèle au bon moment. Son approche s’appuie sur les travailleurs de l’économie des petits boulots, qui est devenu un secteur plus développé ; cible un public à l’aise avec l’interaction avec les travailleurs de concert ; n’utilise pas d’entrepôts centralisés ou de sites de réception pour le traitement et la vente d’articles ; et s’intensifie pendant les pénuries de la chaîne d’approvisionnement qui réduisent la disponibilité de nouveaux produits.

Le service est actuellement offert principalement à Portland, dans le but de s’étendre à d’autres villes.

Voici comment fonctionne Sella, comment il se compare à d’autres services de revente et pourquoi Binkley pense que son approche peut évoluer.

Le processus: Le modèle Sella est basé sur un réseau de « micro-entrepôts » – essentiellement des travailleurs de l’économie des petits boulots qui créent des listes, stockent des articles à vendre et effectuent des transactions de vente.

Les utilisateurs de Sella dans la région de Portland déposent un article indésirable chez un vendeur local ou planifient un ramassage. Les petits articles peuvent être expédiés de n’importe où dans le pays. Tous les articles sont assurés par Sella contre le vol ou les dommages. Un employé de Sella photographie l’article et crée une liste et un prix sur la base des informations du vendeur et de la recherche en ligne. Le vendeur approuve la publication avant sa mise en ligne. L’article est publié sur cinq plateformes, dont Craigslist, eBay et OfferUp. Les acheteurs peuvent rechercher des articles proposés par Sella. Un acheteur achète et récupère l’article auprès de l’employé de Sella ou paie les frais d’expédition. Le vendeur reçoit le paiement après que l’acheteur accepte et approuve l’article.

La compétition: Les personnes ayant des objets indésirables peuvent en faire don ; vendre directement via des plateformes de vente ; les vendre dans un magasin de consignation physique ou un prêteur sur gages ; ou utiliser un site de revente en ligne.

Sella gère une large gamme d’articles par rapport aux sites de revente spécialisés dans certains produits, comme Decluttr pour la musique et l’électronique, et thredUP pour les vêtements.

Certains sites et emplacements de revente prélèvent un pourcentage du prix de vente plutôt qu’un montant forfaitaire.

Un exemple d’article prêt pour approbation et mise en vente via Sella. (Image de vente)

Confiance et sécurité : Sella vérifie les antécédents des personnes payées pour vendre des articles, tout comme Lyft et Grubhub contrôlent leurs chauffeurs et leurs livreurs.

Bien que Sella ne puisse garantir qu’un sac à main Prada répertorié soit le vrai, ses vendeurs incluent des photos montrant des détails spécifiques qui aident à identifier l’article authentique à partir des contrefaçons. En utilisant Sella, les acheteurs peuvent récupérer un article, le rapporter à la maison et s’assurer qu’il est bien ce qu’il prétend être et vérifier son état avant de finaliser la vente.

C’est une meilleure approche, a déclaré Binkley, que les transactions effectuées dans divers lieux publics entre des vendeurs et des acheteurs inconnus.

« Vous n’avez pas à essayer de savoir si ce routeur Wi-Fi fonctionne à partir d’un parking 7-11 », a-t-il déclaré. Vous pouvez le tester chez vous. « Et si ça ne marche pas, c’est à nous de revenir, pas à la personne au hasard. »

Mise à l’échelle : Au cours de la dernière année, Binkley s’est concentré sur le bon fonctionnement de l’approche et a commencé à automatiser les processus pour supprimer une partie de la main-d’œuvre nécessaire pour photographier, rechercher et répertorier les articles et gérer les réunions de vente.

Fondateurs et financement : Binkley et le directeur de la technologie Ari Kardasis se sont rencontrés il y a des années alors qu’ils étaient diplômés en mathématiques et en informatique à l’Université Brown. Avant Sella, Binkley a été l’un des fondateurs de plusieurs startups, dont Proto Software et Craver. Kardasis a travaillé brièvement comme ingénieur logiciel pour Amazon Web Services et est le fondateur du studio de jeux Space Inch.

Binkley cherche à lever des fonds au début de l’année prochaine. Sella recrute et compte actuellement huit employés.