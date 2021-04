Clyde Stubblefield, le ‘Funky Drummer’ de James Brown

Clyde Stubblefield était l’homme qui jouait de la batterie avec James Brown au cours de certaines de ses années les plus célèbres et a créé la pause sans cesse échantillonnée sur «Funky Drummer» des années 1970.

Lorsqu’il est décédé le 18 février 2017 d’une insuffisance rénale, à 73 ans, son collègue du groupe de Brown et plus tard figure de proue du funk, Bootsy Collins, a écrit sur Facebook: «Nous avons perdu une autre pierre de pilier qui a soutenu la Fondation de Funk. M. Clyde Stubblefield a quitté notre fréquence. Je suis perdu pour les mots et le rythme [sic] à l’heure actuelle. Dang Clyde! Tu m’as tellement appris que j’ai veillé sur toi et Jabo tout en gardant un œil sur le Parrain. Nous vous aimions tous tellement.

Ironiquement, parmi les nombreux classiques de Brown sur lesquels Stubblefield a joué, «Funky Drummer» n’était pas l’un des plus grands succès de Godfather of Soul, atteignant le n ° 20 du classement R&B et seulement le n ° 51 de la pop. Mais il a continué, effectivement, à créer le breakbeat hip-hop, échantillonné plus de mille fois sur des produits de base tels que «Fight The Power» de Public Enemy, «Mama Said Knock You Out» de LL Cool J, et, souvent, dans le monde de la pop, sur des tubes tels que «Freedom ’90» de George Michael. Public Enemy a écrit sur Twitter: «RIP au ‘batteur génial’ – Clyde Stubblefield – de toute la famille PE.»

Stubblefield est né à Chattanooga, Tennessee, le 18 avril 1943, et était batteur professionnel même dans son adolescence. Il a rejoint le groupe de Brown en 1965 et est devenu l’un des deux batteurs de choix de la légende de la soul au début des années 1970, avec John «Jabo» Starks. Clyde a joué sur des morceaux durables de Brown comme «Cold Sweat», «There Was A Time», «Say It Loud – I’m Black And I’m Proud» et «Get Up (I Feel Like Being A Sex Machine)». ”

Il a ensuite travaillé avec d’innombrables autres musiciens, sortant son premier album solo The Revenge of the Funky Drummer en 1997 et enregistrant au début des années 2000 avec Starks en tant que Funkmasters. En 2008, avec un autre coéquipier de Brown, le tromboniste Fred Wesley, il a sorti Funk For Your Ass.

«Les gens utilisent mes modèles de batterie sur beaucoup de ces chansons», a déclaré Stubblefield dans une interview avec le New York Times en 2011. «Ils ne m’ont jamais donné de crédit, ne m’ont jamais payé. Cela ne m’a pas dérangé ni dérangé, mais je pense que c’est irrespectueux de ne pas payer les gens pour ce qu’ils utilisent.

Suivez la playlist officielle James Brown Best Of.