CM Basavaraj Bommai appelle les organisations pro-Kannada à ne pas aller de l’avant avec Karnataka bandh demain

Le ministre en chef du Karnataka, Basavaraj Bommai, a appelé mercredi les organisations pro-Kannada à ne pas aller de l’avant avec le bandh à l’échelle de l’État qu’elles ont appelé le 31 décembre, exigeant une interdiction complète des activités du Maharashtra Ekikaran Samithi (MES). Il a déclaré que le gouvernement avait déjà pris des mesures contre les « forces anti-Kannada » et examinait légalement leur demande d’interdiction.

« Je lance un appel aux organisations… selon leurs souhaits, nous avons déjà pris plusieurs décisions. Nous avons pris des mesures strictes conformément à la loi contre les forces anti-Kannada. Concernant la demande d’interdiction du MES, nous l’examinons légalement. Je les exhorte donc à travers les médias à ne pas aller de l’avant avec le bandh. Bandh n’est pas une réponse à tout », a déclaré Bommai.

S’adressant aux journalistes ici, a-t-il déclaré, le gouvernement serait heureux que les organisations souhaitent faire pression d’une autre manière pacifique, autre que bandh.

« Nous appelons donc vivement les organisations à abandonner l’appel au bandh », a-t-il ajouté.

Plusieurs organisations pro-Kannada ont appelé à un bandh d’une journée dans tout l’État le 31 décembre, exigeant une interdiction complète des activités du Maharashtra Ekikaran Samithi dans l’État en raison de son implication répétée dans des « activités anti-Karnataka et anti-Kannada ».

La demande fait suite aux récents incidents d’incendie du drapeau Kannada à Kolhapur dans le Maharashtra et de dégradation de la statue de l’icône historique Sangolli Rayanna à Belagavi, prétendument par des militants du MES.

Le Maharashtra Ekikaran Samiti (MES), un groupe marathi, fait campagne depuis longtemps pour fusionner les régions de langue marathi de Belagavi avec le Maharashtra.

Lorsqu’on lui a demandé si le MES pouvait être interdit conformément à la loi, Bommai a déclaré : « Nous l’examinons. Je ne dis pas que ce sera interdit, j’avais dit la même chose en assemblée également. Il va falloir se pencher là-dessus. »

À la question de savoir si les organisations essaient de mettre en œuvre le bandh avec force, a-t-il déclaré, « nous prendrons des mesures en conséquence, au fur et à mesure qu’une telle situation se présentera ».

Cependant, plusieurs organisations comme la Karnataka Film Chamber of Commerce (KFCC), Karnataka Rakshana Vedike (KRV), Bruhat Bangalore Hotels Association, Auto, les associations d’écoles et de collèges, l’association des centres commerciaux et plusieurs autres établissements commerciaux n’ont offert qu’un soutien moral et ont déclaré qu’elles ne participera pas au groupe et fonctionnera normalement.

Les établissements commerciaux ont cité les affaires florissantes du Nouvel An pour ne pas avoir soutenu physiquement l’appel de bandh.

