CM Patnaik inaugure le plus long pont d’Odisha sur la rivière Mahanadi ! Environ cinq personnes lakh à bénéficier

Lundi, Odisha CM Naveen Patnaik a inauguré le plus long pont de l’État sur la rivière Mahanadi à Gopinathpur dans la ville de Cuttack. Il reliera Badamba Narasinghpur à Baideshwar de Banki. Le pont, qui était une demande de longue date des habitants, réduira désormais la distance entre Badamba et Baideswhar, Banki de 45 kilomètres et fournira également une connectivité au temple Shinghanath. Selon le gouvernement de l’État d’Odisha, le pont nouvellement inauguré profitera à plus de 5 lakhs et contribuera au développement de l’agriculture, du tourisme et du commerce dans la région. Le gouvernement d’Odisha a également déclaré que le pont en forme de «T» nouvellement inauguré s’étend sur 3,4 kilomètres de long et a été construit au coût de 111 crores de roupies.

Le ministre en chef avait posé la première pierre du pont le 28 février 2014, selon un rapport du PTI. En juillet 2017, Patnaik avait inauguré Netaji Subash Chandra Bose Setu sur la rivière Kathajodi à Trisulia, longue de 2,88 kilomètres et qui détenait jusqu’à présent le titre de pont le plus long d’Odisha. Le pont relie les villes de Bhubaneswar et Cuttack via Barang, a-t-il ajouté.

Il y a quelques jours, Nitin Gadkari, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, s’adressant à la Conférence nationale sur les opportunités d’investissement dans les autoroutes, les transports et la logistique dans la capitale financière, a exhorté les investisseurs à investir avec audace dans le secteur indien des infrastructures. Le ministère estime que ce secteur offre un large éventail d’opportunités d’investissement couvrant diverses catégories d’actifs, notamment les téléphériques, les autoroutes, les équipements en bordure de voie, les parcs logistiques multimodaux, les zones d’entreposage et plus encore. Selon Gadkari, dans le secteur routier, le taux de rentabilité interne est très élevé. Ainsi, a-t-il ajouté, il n’y a pas lieu de s’inquiéter de la viabilité économique. Le ministère des Transports routiers et des autoroutes a prévu d’exécuter des projets d’infrastructure d’une valeur de Rs 7 lakh crore au cours des deux à trois prochaines années, la Conférence nationale avait informé les investisseurs et autres parties prenantes.

