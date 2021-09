CM Punk a été «un gros coup de pouce» dans les coulisses depuis qu’il a rejoint AEW, selon Ricky Starks

CM Punk est à AEW depuis près d’un mois maintenant et son impact a été palpable.

L’ancienne star de la WWE n’a eu qu’un seul match jusqu’à présent et c’était sa première victoire contre Darby Allin à All Out.

CM Punk était très ému à son retour à la lutte professionnelle

Cependant, le joueur de 42 ans a l’intention d’être plus actif sur le ring et il semble que Team Taz ait attiré son attention.

Ricky Starks est un membre important de cette écurie et il détient actuellement le titre FTW.

S’exprimant sur le premier épisode de Throwing Down w/ Renee & Miesha, Staks a déclaré que Punk a été très utile dans les coulisses depuis qu’il a rejoint la société.

«Ça a été génial. Je sais qu’il est un travailleur très acharné, évidemment », a déclaré Starks. « Dans les coulisses, il est très attentif à tout le monde et à leurs matchs, et s’assure qu’il leur parle et les critique par la suite, et il est également très accessible.

Ricky Starks est le champion FTW

« Donc, je pense que le retour de Punk là-bas est un gros coup de pouce pour le moral. »

Un match entre Punk et Starks semble inévitable à un moment donné étant donné à quel point le premier a parlé du second.

À l’heure actuelle, le coéquipier de Starks, Powerhouse Hobbs, est le prochain affrontement de Punk.

“Je ne sais pas. Je n’ai vraiment aucune idée de ce qui se passe avec Punk », a admis Starks. «Je sais que Hobbs va gérer certaines choses pour moi en termes de punk, mais le gars, il m’a appelé. J’apprécie les projecteurs là-bas, mais je suis d’abord lié à Brian Cage.

Powerhouse Hobbs récupère le deuxième match de CM Punk en catch

«Je dois surmonter cet obstacle avant de passer au Punk et de voir de quoi il parle. Mais bon, si ça continue d’attirer l’attention, je dis, Punk, garde mon nom dans ta bouche. Le maintenir. Je m’en félicite.

AEW a grimpé en flèche dans les cotes et dans le groupe démographique clé des 18-49 ans, Dynamite a battu le RAW de la WWE au cours des dernières semaines.

Leur prochain grand spectacle aura lieu ce mercredi puis vendredi au stade Arthur Ashe où Punk affronte Hobbs, Adam Cole fait équipe avec les Young Bucks, Kenny Omega affronte Bryan Danielson et bien plus encore.