CM Punk a semblé «très bien» sur le ring avant les débuts présumés d’AEW

Nous ne sommes plus qu’à 10 jours des débuts supposés de CM Punk.

Il est largement admis que Punk se présentera au spectacle Rampage à guichets fermés d’AEW au United Center de Chicago et selon Fightful Select, l’ancienne star de la WWE a regardé tout en s’entraînant pour un retour.

Toutes les stars s’alignent avec Chicago et CM Punk dans AEW

Le rapport a noté que les lutteurs et les membres de la distribution qui ont travaillé avec Punk au cours des six derniers mois sur l’émission Starz Heels avaient des choses prometteuses à dire sur ses capacités dans le ring.

Une source a noté que Punk avait l’air “complètement en bonne santé”, surtout par rapport à la fin de sa course à la WWE fin 2013 et début 2014, qui, nous le savons tous, a été entachée de blessures, notamment son coude et une infection à staphylocoques dans le dos.

Une autre source a indiqué que Punk était “très bon” sur le ring – comme vous l’espérez pour l’ancien “meilleur du monde” – au point où ils se sont demandé s’il s’était entraîné en privé avant d’être sur le ring. avec d’autres travailleurs de l’émission.

Une troisième source a déclaré à Fightful que Punk fonctionnait si bien sur le ring, c’était comme si le joueur de 42 ans n’avait jamais quitté l’entreprise.

Stephen Amell avec la co-star CM Punk dans l’émission télévisée, Heels

Punk n’a plus de catch depuis qu’il a quitté la WWE le lendemain du Royal Rumble 2014.

Il s’est lancé dans une carrière à l’UFC qui l’a vu perdre les deux combats qu’il a eus, le second étant plus tard renversé par un non-concours.

Fightful a initialement annoncé que Punk était en pourparlers pour reprendre la lutte avec AEW le mois dernier.

AEW a ensuite sécurisé le United Center pour son deuxième épisode de Rampage le 20 août.

Le United Center en détient un peu plus de 23 000 et a plus du double de la capacité de la Now Arena qu’ils utilisent pour leur émission à la carte dans la même ville deux semaines plus tard, All Out.

CM Punk semble lié à AEW

Cette émission Rampage, qui n’est pas l’une des principales émissions de télévision d’AEW à l’heure actuelle, s’est vendue instantanément presque certainement à cause des rumeurs de CM Punk.

Les débuts de l’ancien quintuple champion du monde ont été fortement évoqués sur AEW TV et s’ils ne le livraient pas à l’événement, ce serait stupéfiant.

Mais le fait qu’il semble que Punk puisse toujours partir ne fera qu’accroître l’excitation autour de son retour.

Alors que The Voice of the Voiceless était toujours génial au micro, son travail sur le ring était peut-être la principale force motrice de sa fidèle clientèle.

AEW a un tas de talents qui n’ont jamais travaillé avec le punk et cela offre de nombreuses possibilités intéressantes.