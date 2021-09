CM Punk abordera la récente controverse sur Dynamite

Le menu qu’AEW Dynamite présentera ce soir ressemblera à ceci, en l’absence de quelques luttes et segments non encore annoncés.

Adam Cole contre Frankie Kazarian

Shawn Spears contre Darby allin

Jade Cargill contre “Legit” Leyla Hirsch

CM Punk fera partie de la table des commentaires.

Bryan Danielson répondra à Kenny Omega.

Dan Lambert organisera un concours de force.

CE SOIR, @CMPunk sera en DIRECT en tant que commentateur invité spécial sur #AEWDynamite à 8/7c sur @tntdrama ! pic.twitter.com/aIdTKfNs3r – Toutes les luttes d’élite (@AEW) 15 septembre 2021

Nous concentrons maintenant notre attention sur CM Punk en raison d’un post qu’il vient de publier sur les réseaux sociaux. l’un des sujets qui seront discutés à partir de la table des commentaires:

Je vais parler de l’incident Suzuki. Je vous en prie. https://t.co/pFpcjS93fD – joueur/entraîneur (@CMPunk) 14 septembre 2021

“Je vais aborder l’incident (Minoru) Suzuki. De rien”.

Le natif de Chicago fait référence à ce qu’on appelle le « Incident Suzuki » (« Incident Suzuki »). Il s’avère que lors de l’entrée sur le ring du combattant japonais, son thème d’entrée sonne plus longtemps que d’habitude jusqu’à ce que les fans le chantent a cappella. Cependant, la semaine dernière, quand il entrait pour combattre Jon Moxley, la chanson a été coupée, générant une controverse des plus étranges.auquel les fans et les professionnels de l’industrie ont fait une tendance sur les réseaux sociaux. Il sera intéressant d’entendre ce que CM Punk a à dire à ce sujet. Parmi les nombreux commentaires qui ont été faits sur Internet, nous pouvons souligner le suivant comme l’un des plus drôles, comparant l’événement avec le Montreal Screwjob de la WWE :