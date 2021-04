CM Punk dit que Triple H est le “ plus grand match ” pour lui à la WWE, mais il n’est pas intéressé car la star de l’AEW Kenny Omega est abandonnée

CM Punk a admis que Triple H serait le “ plus gros match ” pour lui à la WWE.

Cependant, l’ancien champion de la WWE, qui a été très critique envers Vince McMahon et Triple H depuis son départ de la WWE en 2014, ne s’y intéresse pas.

CM semble toujours être lié à un retour choc à la WWE

Punk, de son vrai nom Phil Brooks, a déclaré à Uproxx: «D’un point de vue de l’esprit créatif, en prenant du recul et en regardant le paysage de tout, il y a des gens à la WWE que j’ai lutté avant cela peut-être, dans une certaine situation, cela pourrait être intéressant.

«Il y a aussi l’aspect commercial des choses. Quel est le plus gros match possible pour CM Punk? Je pense qu’il y a Kenny Omega d’un côté.

«Et, vous savez, malheureusement, assez ironiquement, pour que je retourne à la WWE, qui est le plus gros match pour moi? C’est probablement Triple H. C’est ironique parce que ça ne m’intéresse pas. C’est juste ce que c’est.

«Est-ce que je vais être un homme d’affaires et dire que c’est le match, c’est le match du gros argent? Eh bien, ce n’est pas mon argent, donc ce n’est pas à moi de le dire.

Punk a eu un passage dans les arts martiaux mixtes et est devenu un auteur publié depuis qu’il a quitté la WWE.

Et le joueur de 42 ans, qui joue dans Jakob’s Wife, un film qui sortira vendredi, pense que la WWE n’a plus besoin de lui.

Triple H lutte rarement de nos jours, mais un match avec CM Punk irait bien avec les fans de la WWE

Il a expliqué: «Je pense que la bonne combinaison pourrait peut-être être trouvée, mais ce n’est pas non plus à moi de le découvrir.

«Ce n’est plus mon monde. Je ne suis certainement pas Hulk Hogan, où je vais me présenter quelque part et dire: “ Non, c’est comme ça que ça va être ”.

«Le monde de la lutte n’a pas nécessairement besoin de CM Punk et c’est absolument parfait.»

Plus tôt ce mois-ci, Triple H a minimisé les faibles chances d’un retour à la WWE pour Punk.

Il a dit: «La dernière fois que j’ai parlé à [Punk]? Il y a un an et demi… un an et trois quarts?

«Je ne sais pas s’il le fait [want to return] ou pas, mais c’est ce qu’il veut.

.

CM Punk a tenté sa chance dans les arts martiaux mixtes après avoir quitté la lutte

«Quand les gens en parlent, ils disent:« Appelez! Que dit si nous passons l’appel auquel il veut répondre? Qu’est-ce qui dit que si nous passons l’appel, il ne va pas, comme, “oui, je ne suis plus intéressé à faire ça”. Peut-être qu’il vient juste d’en finir.

«Je pense que ce sont des conversations auxquelles seules ces personnes peuvent répondre directement. Je pense que s’il veut le faire, soit nous nous en informerons et nous aurions ces conversations, soit il passerait un appel, ou vous savez, quelque chose de ce genre.

«Mais il doit y avoir un désir de faire quelque chose comme ça. Cette affaire est trop complète pour dire: ‘eh, d’accord, je vais le faire.’ “