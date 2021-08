CM Punk et la nuit la plus attendue de la lutte depuis une décennie, a expliqué

Les fans de catch semblent enfin réaliser leur vœu après sept ans d’attente, de chant et de désir de faire entendre leur voix. Le lutteur légendaire, CM Punk, considéré par certains comme le plus grand de l’histoire de la lutte professionnelle, ferait son retour sur le ring avec All Elite Wrestling, probablement pour ses débuts vendredi soir sur AEW Rampage.

La marque indélébile du punk sur la lutte est pour le moins controversée. Pour certains, il est l’anti-héros par excellence, un iconoclaste qui a eu le courage de s’éloigner du monolithe de lutte de la WWE au sommet de sa popularité pour défendre ses principes. D’autres pensent qu’il est un mécontent, qui n’a jamais apprécié ce qu’il avait. Maintenant, en 2021, peu importe ce que vous pensez de CM Punk. Son retour potentiel sur le ring est la plus grande chose qui se soit produite dans la lutte depuis des années, faisant de vendredi soir l’une des plus attendues de la lutte moderne.

Qui est CM Punk ?

Il est impossible de résumer une vie et une carrière prolifiques en une question aussi simple, mais voici un bref aperçu de CM Punk, si vous ne connaissez pas le lutteur.

Phil Brooks, un lutteur indépendant qui a commencé sa carrière en 1999 en travaillant dans l’arrière-cour et dans de petits spectacles dans l’Illinois a gagné en notoriété en 2002 lorsque la plupart des fans de catch ont commencé à en apprendre davantage sur CM Punk. En signant avec la promotion Ring of Honor basée à Baltimore, c’est ici qu’il a commencé à écrire l’histoire.

Ring of Honor allait à l’encontre de la WWE. Au lieu de se concentrer sur d’énormes valeurs de production et une présentation exagérée, RoH a célébré la lutte professionnelle en tant qu’art, autant qu’en tant que divertissement. La société a présenté des lutteurs qui ne correspondaient pas à l’archétype de la WWE, qui se concentrait sur les grands lutteurs musclés avec des looks faits pour la télévision. Au lieu de cela, des lutteurs extrêmement talentueux, dotés de capacités pour raconter une histoire fascinante à l’intérieur et à l’extérieur du ring, ont atteint le sommet.

Le punk a pris de l’importance au sein de l’entreprise, devenant rapidement un favori des fans et luttant certains des plus grands matchs de l’histoire de la promotion contre Samoa Joe, AJ Styles et Bryan Danielson (Daniel Bryan), qui allaient tous devenir énormes. succès à la WWE. C’est à cette époque qu’il attira l’attention de promotions plus importantes.

Première signature avec la TNA, où il a lutté pendant un an, Punk a attiré l’attention de la WWE – qui a signé la star indépendante et l’a affecté à l’Ohio Valley Wrestling, un territoire de développement pour la WWE où les lutteurs ont appris à travailler dans leur « style » préféré.

En 2006, CM Punk est arrivé sur WWE TV, travaillant pour la relance de la société ECW, une tentative de capturer la magie de la marque populaire extrême que la WWE a achetée des années plus tôt. Alors que l’ECW relancé était pâle par rapport à son produit d’origine, il a immédiatement marqué Punk comme étant différent, en marge, et le public à prédominance hardcore est tombé amoureux de lui.

Le punk était unique à tout ce que la WWE avait à l’époque. À cheval sur la frontière entre fiction et réalité, le punk ne ressemblait à rien de ce que les fans de catch traditionnel avaient vu auparavant. Il ne se souciait pas de leurs réactions et considérait la lutte plus comme un sport que comme une pièce de théâtre. Bien sûr, il y avait les tropes classiques de héros et de méchants, mais il a apporté un air de réalité à tout cela. Punk n’avait pas peur de dire ce qu’il pensait, incarnant pleinement son personnage à un degré tel qu’il est devenu impossible de discerner où Phil Brooks s’est terminé et où Punk a commencé.

C’était enivrant pour les fans, qui ont immédiatement pris le train en marche d’un lutteur dont le personnage d’anti-héros n’était pas différent de celui de Stone Cold Steve Austin. Mais ne vous y trompez pas, il n’était pas Stone Cold. Au contraire, Punk était une réaction à “Attitude Era” de la WWE. Il était le genre de personnage que les fans auraient détesté quelques années plus tôt. Punk, qui est straight edge dans sa vie personnelle, a dénoncé la consommation d’alcool et de drogue endémique dans la lutte professionnelle. Il n’avait pas peur de lever le rideau sur l’entreprise pour dire aux fans qu’il n’avait pas eu les opportunités qu’il méritait parce qu’il n’était pas une bête musclée de 6’5. Punk n’a pas utilisé son physique pour avoir un impact, mais sa bouche – et comme un chef de culte, tout le monde a adhéré.

Punk a levé les cartes en main, passant au programme phare de la WWE Raw, et c’est ici qu’il a été lancé dans la stratosphère. Les fans de CM Punk sont devenus les plus enragés de toute la WWE.

C’est là que Punk est devenu plus qu’un catcheur, il est devenu un symbole. Lieu de frustration et de rage, le punk est devenu un endroit où les fans investissent toute leur énergie alors qu’ils étaient de plus en plus frustrés par le produit de la WWE. C’est devenu trop important pour que l’entreprise l’ignore, et l’entreprise a écrit des scénarios qui ont tenu CM Punk à l’écart du championnat de la WWE, transformant de puissantes figures d’autorité en ennemi similaire au zénith de Stone Cold Steve Austin.

Ensuite, Punk est devenu Champion de la WWE. C’est ici que la chute a commencé.

Pourquoi a-t-il quitté la WWE ?

Gagner historiquement le championnat de la WWE et se hisser au sommet du classement suffit à rassasier les lutteurs et à les faire remorquer la ligne de l’entreprise, mais pas le punk. Bien qu’il détienne le titre, il est devenu frustré, ayant l’impression que l’entreprise le surmenait, ne le payait pas ce qu’il valait et choisit de l’ignorer dans le matériel promotionnel.

Puis, en 2011, toujours en tant que champion de la WWE, Punk a donné sa fameuse promo “pipebomb”, dans laquelle il a pris un micro en direct sur Raw et a commencé à aérer son linge sale, avant que son micro ne soit coupé.

Punk a menacé de quitter l’entreprise à la fin de son contrat, toujours avec le titre de la WWE. Maintenant, si cela allait réellement se produire ou non, c’est à débattre, mais les fans croyaient tellement Punk que la possibilité qu’il commette le plus gros péché de la lutte professionnelle était sur le point de se produire: qu’il parte avec la ceinture.

En fin de compte, Punk re-signera avec la WWE, restant jusqu’en 2014, mais était terriblement mécontent pendant cette période. Gardant tous ses griefs antérieurs, CM Punk n’a pas présenté les dates pour lesquelles il avait été réservé, finissant par quitter l’entreprise après le Royal Rumble de cette année-là. Dans des interviews depuis que Punk a indiqué qu’il avait été victime d’une faute professionnelle médicale de la WWE, affirmant qu’il avait contracté une infection à SARM qui avait été mal traitée et qu’il avait subi une grave commotion cérébrale que les médecins de l’entreprise l’avaient autorisé à concourir – bien que Punk leur ait dit qu’il était trop foiré.

Punk allègue qu’il a été licencié le matin de son mariage en 2014, ce qui, selon lui, était une goutte d’eau pour l’entreprise.

La légende de CM Punk

Regardez n’importe quelle programmation de la WWE à partir de 2014 et les chants des fans de “CM Punk” sont courants. C’est un cri pour les fans qui dénoncent ce qu’ils voient sur le ring, exprimant leur mécontentement envers la direction en encourageant un homme qui détestait Vince McMahon et toute la structure de l’entreprise de la WWE.

Les fans voulaient désespérément que Punk revienne, pour «sauver» l’entreprise d’une mauvaise gestion perçue. C’est devenu si prononcé que la WWE a souvent coupé les microphones de la foule pour réduire l’impact des chants CM Punk.

Ensuite, en 2019, il semblait qu’il pourrait y avoir des modifications. Punk est revenu pour co-animer WWE Backstage, un programme en studio sur FOX. De nombreux fans y ont vu un signe que le punk revenait, mais ce n’était pas le cas. Le lutteur a confirmé qu’il ne reviendrait pas sur le ring.

Qu’est-ce qui se murmure en ce moment ?

Depuis sa création, All Elite Wrestling (AEW) a été mentionnée comme le foyer potentiel de CM Punk. Une opportunité loin de la WWE pour lui de revenir à la lutte grand public, donnant aux fans ce qu’ils voulaient depuis des années, et la possibilité qu’il révolutionne à nouveau le business.

Chaque fois que cela était mentionné, Punk ne répondait pas, se moquait sarcastiquement d’AEW ou écartait la possibilité tous ensemble. Ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles non seulement Punk s’entraînait pour revenir sur le ring, mais cela allait se produire dans AEW.

Lors du lancement récent de sa deuxième émission hebdomadaire, l’AEW Rampage d’une heure, l’anticipation a atteint un paroxysme lorsque AEW a fait le choix de devenir grand pour sa deuxième semaine d’émission. Traditionnellement une entreprise qui réserve des arènes plus petites et plus intimes – AEW a réservé le United Center à Chicago, la ville natale de Punk, et a baptisé l’événement “The First Dance”. Curieusement, au même moment, Punk a publié l’introduction classique des Bulls du milieu des années 90 au United Center sur Instagram – renforçant dans l’esprit des fans que Punk arrivait.

Le propriétaire d’AEW, Tony Khan, a encore construit l’événement.

Je parie que l’excitation de l’annonce la plus attendue de l’histoire de @AEW à #AEWRampage The First Dance se développera à travers All Out sur PPV. Nous ferons de nouveaux fans + nous accueillerons de nouveau les foyers de catch dormants du monde entier; une nouvelle ère dans #AEW commence demain – Tony Khan (@TonyKhan) 19 août 2021

Maintenant, les fans sont prêts. À chaque rapport, CM Punk fera ses débuts ce soir à Chicago et marquera son retour à la lutte professionnelle pour la première fois en sept ans. L’anticipation est plus grande que jamais, et contrairement à tout ce que la lutte a vu depuis des années.

Peu importe ce qui se passe ensuite, les choses sont sur le point de devenir folles – et de changer complètement le visage de la lutte professionnelle.