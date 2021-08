CM Punk réagit enfin aux informations selon lesquelles il signe avec AEW et admet des discussions antérieures avec Tony Khan

CM Punk a ouvert le voile sur les discussions précédentes qu’il avait eues pour rejoindre AEW.

L’ancien quintuple champion du monde de la WWE fait actuellement la promotion de l’émission Starz ‘Heels’ – qui traite de la lutte – et, naturellement, des questions sur ses rumeurs AEW ont été soulevées.

Toutes les stars s’alignent avec Chicago et CM Punk dans AEW

Punk admet qu’il a eu des entretiens avec le propriétaire d’AEW Tony Khan dans le passé, mais il était sceptique quant au lancement d’une nouvelle promotion.

“Oui, j’ai parlé à Tony”, a confirmé Punk au podcast du Saturday Night Main Event. “Vous savez, ma perception à ce sujet, et je l’ai dit à Tony, à son visage à ce moment-là… Je suis un gars qui a constamment entendu:” Hé, j’ai un gars d’argent, hé, j’ai la télévision.

« J’ai entendu ça au moins une ou deux fois par an pendant 15 à 20 ans de ma carrière de catcheur. J’ai reçu des chèques sans provision de ces messieurs.

“Vous l’avez vu arriver, surtout après la fermeture de l’ECW, c’était tout le monde qui redémarrait l’ECW, tout le monde allait être les gars de l’ECW.

WWE

CM Punk est toujours lié à un retour de catch, mais cette fois ça a l’air réel

“Il y avait un mec nommé John Collins, qui a fait de la prison pour des chèques sans provision, et il semble toujours que quelqu’un va, ‘Oh, nous allons démarrer et nous allons rivaliser avec Vince [McMahon],’ et j’ai toujours pensé que cela venait d’un mauvais endroit parce que si vous voulez démarrer une entreprise de lutte professionnelle, je pense que vous devriez toujours vous concentrer sur vous-même.

AEW l’a certainement fait. La société est maintenant dans une position où elle attire régulièrement plus d’un million de téléspectateurs chaque semaine et ses cotes ne sont pas trop éloignées de Monday Night Raw de la WWE.

En fait, certaines semaines, ils battent RAW dans le groupe démographique clé des 18-49 ans.

“Donc, j’ai plus ou moins adopté une approche attentiste”, a déclaré Punk à propos de Khan et AEW. «Et je n’étais pas, ou je ne suis pas, intéressé par la lutte professionnelle, à cet égard.

“Nous sommes ici, nous parlons de” Heels “et c’est arrivé, c’est peut-être par chance que le prochain rôle que j’ai obtenu se déroule dans le monde de la lutte professionnelle, mais vous savez, c’est ainsi que le cookie s’effondre .

./parlerSPORT

Khan a redynamisé le business de la lutte avec AEW

“Je me concentre sur le fait d’être un acteur, et tout comme je l’étais quand j’étais un lutteur, concentré sur le fait d’être le meilleur que je puisse être, je me concentre sur le fait d’être le meilleur acteur que je puisse être.”

Les rumeurs vont bon train selon lesquelles Punk fera ses débuts dans AEW sous peu, peut-être dès vendredi prochain au United Center lors de la deuxième édition de AEW Rampage.

AEW a réservé l’arène il y a seulement quelques semaines et il détient presque le double du nombre de fans qu’ils accueilleront lors de leur pay-per-view All Out dans la même ville deux semaines plus tard.

De nombreux indices sur les débuts de Punk sont apparus à la télévision, notamment de Darby Allin il y a quelques semaines.

“Je serai à Chicago”, a déclaré Allin sur Dynamite ce soir-là. « Vous savez, j’ai côtoyé beaucoup d’hommes dans ce monde qui ont affirmé qu’ils étaient les plus grands. Il n’y a qu’un seul endroit pour vraiment le prouver – ici, dans AEW. Même si vous pensez que vous êtes le meilleur au monde.

Interrogé sur cette ligne, Punk a déclaré: “Euh, je pense que Darby Allin est génial. Je pense que tout le monde dans le monde de la lutte doit ne plus jamais faire de plongeon parce que vous ne pouvez pas le faire mieux que Darby. »