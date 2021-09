CM Punk remporte le premier match de lutte professionnelle en plus de sept ans contre Darby Allin à All Out et commente Daniel Bryan et Adam Cole rejoignant AEW

CM Punk a disputé son premier match de lutte professionnelle en sept ans et demi dimanche à AEW All out – et l’a superbement remporté.

Le joueur de 42 ans a affronté Darby Allin dans sa ville natale de Chicago et est sorti vainqueur après 16 minutes et 40 secondes.

CM Punk a fait un retour gagnant à la lutte professionnelle

Les deux se sont ouverts à un rythme relativement lent alors qu’ils essayaient de s’écraser, mais à mesure que le match s’ouvrait, les marques de fabrique de Punk sont entrées en jeu, notamment son coup de genou dans le coin.

Punk a signalé le Go To Sleep, mais Allin a pu le contrecarrer à plusieurs reprises jusqu’à ce que Punk ait finalement eu raison de l’échange. Une fois le GTS débarqué, c’était 1-2-3.

AEW a réussi à faire sortir Punk de son exil de lutte en raison de leur liste passionnante et, surtout, de la vision de Tony Khan et, jusqu’à présent, de son exécution.

À All Out, Daniel Bryan et Adam Cole ont fait leurs débuts à l’AEW et étant donné que Punk n’a fait ses débuts qu’au cours du mois dernier, cela a été quelques semaines folles pour la deuxième plus grande promotion de lutte au monde.

Allin et CM Punk ont ​​fait preuve de respect après le match

À chaque mouvement, ils semblent se rapprocher de plus en plus de la WWE.

La WCW a été la dernière entreprise à le faire au milieu des années 90 et elle l’a fait en signant des noms comme Hulk Hogan, Kevin Nash et Scott Hall.

Punk voit les parallèles, mais il pense que ce que AEW crée est encore plus grand.

« Je ne suis pas Hogan, je ne suis pas Savage. Daniel Bryan et Adam Cole, ce ne sont pas les Outsiders. Je vois les parallèles. C’est totalement différent. Et je vais aller de l’avant et le dire, les gens peuvent me citer, ils en seront énervés, pour moi, c’est plus gros », a déclaré Punk.

Daniel Bryan et Adam Cole sont d’énormes signatures pour AEW

Bien qu’AEW soit le concurrent le plus proche de la WWE, Punk affirme qu’AEW en se concentrant sur lui-même rapportera des récompenses.

« Je ne suis pas personnellement impliqué dans une guerre ou une compétition. Je sais qui est la compétition et la compétition n’est pas », a déclaré Punk.

«Pour moi, nous nous concentrons sur nous-mêmes, sur le talent que nous avons et nous nous concentrons sur les personnes dans le bâtiment. Et je pense que c’est comme ça que nous grandissons », a déclaré Punk. « Il ne s’agit pas de jeter des pierres.

CM Punk inaugurera une nouvelle ère avec AEW

« Je sais que TNT aime les notes, je sais que tout le monde va regarder des trucs et comparer les deux. Pour une entreprise qui n’existe que depuis deux ans, je pense qu’elle se débrouille très bien. Et si vous êtes en compétition avec quelqu’un un autre soir qui a 30 ans d’avance, ce n’est pas un problème », a déclaré Punk.

« Pour moi, notre compétition, c’est notre public. Et tant que nous les gardons engagés et les gardons heureux, alors c’est ce que nous faisons.

