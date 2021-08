CM Punk revient à la lutte professionnelle et fait une apparition “surprise” à “AEW Rampage”

CM Punk est de retour. Vendredi soir, l’ancienne superstar de la WWE a fait une apparition surprise à AEW: Rampage, qui se trouvait dans la ville natale de Punk, Chicago. La foule était assourdissante avec des chants pour l’ancienne star de la WWE et fut bientôt accueillie avec “Cult of Personality” et un Punk très émouvant.

En juillet, Fightful a rapporté que Punk discutait avec All Elite Wrestling pour un éventuel retour. Punk était l’une des meilleures stars de la WWE avant d’être libéré de son contrat en 2014. Il n’a plus participé à aucune promotion de lutte professionnelle depuis, mais l’ancien champion de la WWE a fait une apparition à un spectacle indépendant en 2019. L’année dernière, Punk est apparu sur le podcast Oral Sessions avec Renee Paquette et a été interrogé sur un retour au cercle carré.

Cela faisait longtemps que @CMPunk n’était pas monté sur un ring, et il le sent ! Connectez-vous à @tntdrama MAINTENANT pour regarder #AEWRampage #theFirstDance LIVE ! pic.twitter.com/L6GgQb96AC – Toute la lutte d’élite (@AEW) 21 août 2021

“Que faudrait-il? Oh mon Dieu. Sans vouloir insulter qui que ce soit d’un côté ou de l’autre de la clôture, aucun talent de la WWE ou de l’AEW, il faudrait avant tout un scénario intéressant”, a-t-il déclaré, selon notre site sœur ComicBook.com . “Une histoire qui serait amusante à raconter et aussi la somme d’argent la plus stupide. Mais, ils peuvent économiser beaucoup d’argent s’ils présentent un scénario amusant. Maintenant, ce que c’est, je ne sais pas. Je suis un gars assez pointilleux, surtout à ce stade. Je pense qu’il y a des gens plus intéressants du côté de l’AEW pour que je lutte et c’est parce que je ne les ai jamais luttés auparavant. Young Bucks, Kenny Omega. “

En parlant à Sports Illustrated plus tôt cette année, Punk a été interrogé sur un tour à la WWE. “Je ne cherche pas un accord”, a déclaré Punk. “On me propose de faire beaucoup de choses, et je dis non à 90% simplement parce que mon truc est que je dois travailler avec des êtres humains de qualité. Il semble juste que peut-être dans la lutte professionnelle, il y ait un manque d’êtres humains de qualité. . Je ne sais pas. J’aime faire des projets amusants et de qualité.”

Pendant son séjour à la WWE, Punk a remporté le championnat de la WWE à deux reprises et le championnat du monde des poids lourds à trois reprises. Avec Punk maintenant dans AEW, les fans le pousseront à devenir un événement principal, ce qui signifie qu’il pourrait affronter Kenny Omega pour le championnat du monde AEW sur la route. Il est également possible que Punk affronte d’autres stars de la liste, telles que Christian Cage, Miro ou Adam “Hangman” Page.