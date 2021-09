CM Punk taquine les débuts à l’AEW de l’ancienne star de la WWE Daniel Bryan

CM Punk est sur le point de revenir à l’action de lutte dimanche soir au pay-per-view “All Out” de All Elite Wrestling et a taquiné encore plus de surprises pour l’événement.

Punk a parlé à Renee Paquette sur son podcast “Oral Sessions” et a évoqué la possibilité que l’ancienne star de la WWE Daniel Bryan, également connu sous le nom de Bryan Danielson et l’American Dragon dans les rangs de la lutte professionnelle, rejoigne également AEW en parlant d’un tag- partenaire de l’équipe

“Je veux lutter contre les Young Bucks. Je dois trouver le bon partenaire de tag pour ça. Je veux dire, si nous faisons du fantasy booking, c’est… quand est-ce que ça sort ? Samedi ? OK… je ne pense pas que ça donne nécessairement loin des spoilers, c’est juste moi qui mets mon chapeau de booker. De toutes les possibilités, je ferais CM Punk et The American Dragon contre The Young Bucks. C’est tellement évident que c’est ce que vous faites », a déclaré Punk, via WrestlingNews.Co.

Bryan a utilisé le surnom de Dragon américain à ses débuts avec la WWE, à la Ring of Honor et à l’étranger dans la New Japan Pro Wrestling.

Le contrat de Bryan avec la WWE a expiré plus tôt cette année et les rumeurs selon lesquelles il rejoignait All Elite Wrestling ont tourbillonné presque immédiatement après l’annonce de son départ. À l’époque, Fightful Select a rapporté que Bryan était intéressé à faire “un travail non conventionnel avec et pour la WWE”.

À l’approche de “All Out”, il ne semble pas que Bryan retourne à la WWE de si tôt.

Punk doit affronter Darby Allin lors de l’événement. Allin aura la légende de la lutte Sting dans son coin.