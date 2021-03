CMAT 2021: Début de l’examen du 1er quart de travail; des corrigés au tableau de bord, quelle est la prochaine étape pour les candidats

L’examen CMAT 2021 se déroulera aujourd’hui en 2 équipes. (Image représentative)

Les examens CMAT 2021 menés par l’Agence nationale de test ont déjà commencé dans 153 centres à travers le pays. Le premier quart de travail a commencé à 9 heures du matin, au total, et 70 000 candidats attendus se sont présentés à l’examen qui aspiraient à être admis dans les écoles B.

Les cartes d’admission ont été publiées le 24 mars. Les candidats qui se présentent au test de la seconde moitié peuvent télécharger les cartes d’admission sur https://cmat.nta.nic.in/. Tous les étudiants doivent être munis d’un formulaire de déclaration indiquant que le candidat ne présente aucun symptôme lié à Covid ou toute autre infection virale contagieuse. Les gardiens seront équipés d’un pistolet thermique avant de donner accès aux étudiants. Les salles d’examen seront soigneusement désinfectées après chaque quart de travail. Les candidats doivent porter un masque à trois plis remis par le centre avant d’entrer dans la salle d’examen.

CMAT 2021: Affichage de la clé de réponse pour le défi

NTA publiera les réponses provisoires dans quelques jours, les candidats peuvent garder un œil sur le site Web.

Les candidats peuvent contester la clé de réponse provisoire après que NTA l’a affichée sur le site officiel avec un paiement en ligne non remboursable de Rs 1000 par question.

Les experts en la matière vérifieront les défis payés et publieront une clé de réponse finale à l’aide de laquelle les articles seront consultés.

Dans le cas où une question est abandonnée en raison d’une erreur technique, tous les points ne seront attribués qu’aux candidats qui l’ont tenté.

La liste de mérite sera préparée en utilisant la note finale. Dans le cas où les scores sont les mêmes pour plusieurs étudiants, le classement sera effectué en fonction de leur performance sectorielle dans l’ordre de – Techniques quantitatives et interprétation des données, raisonnement logique, compréhension de la langue, conscience générale

Les candidats qui tentent les sections optionnelles, Innovation et Entrepreneuriat bénéficieront de 30 minutes supplémentaires dans les deux équipes (12h à 12h30 et 15h à 15h30). L’examen informatisé sera de 500 points. Il n’y a pas de limite de temps pour chaque section et les candidats peuvent choisir combien de temps investir dans chaque section. . Il y a 4 points pour chaque bonne réponse et -1 pour une mauvaise tentative.

Stratégie de préparation CMAT 2021: Suggestions de dernière minute des candidats CMAT 2021 dans l’équipe II

Les candidats ne doivent pas analyser les tests simulés qu’ils ont passés plus tôt ou passer un autre test simulé. Cela pourrait les démotiver avant d’entrer dans une salle d’examen. C’est le meilleur moment pour réviser les concepts et les formules.

Dans la salle d’examen, sautez les questions qui prennent trop de temps ou dont vous doutez. Jetez un œil à toute la section avant de commencer à répondre aux questions et calculez le nombre dont vous êtes sûr. Lisez attentivement les questions des sections de compréhension avant de répondre.

Présentez-vous à la salle d’examen deux heures avant l’examen. Le bureau d’inscription ferme 30 minutes d’impression avant le quart d’examen. . Apportez une copie imprimée de la carte d’admission, la preuve d’identité originale mentionnée dans la carte d’admission.

Plus de 1000 collèges MBA, instituts affiliés à l’Université technique Dr APJ Abdul Kalam (AKTU), Lucknow accepte les scores CMAT pour l’admission aux programmes MBA / PGDM

