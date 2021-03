CMAT 2021: examen CMAT le 31 mars, téléchargez la carte d’admission et sachez tout sur les dernières directives Covid de NTA

Les dernières règles de la NTA stipulent que dans le cas où un étudiant passant un examen CMAT s’il est détecté avec des symptômes de type Covid, il / elle se verra attribuer une salle séparée pour l’examen. (Photo de fichier)

CMAT 2021: Le test d’admission en gestion combinée (CMAT) se déroulera le 31 mars. L’Agence nationale de test (NTA) a également publié le lien permettant aux étudiants de télécharger leurs cartes d’admission CMAT 2021. Plus de 1000 écoles de commerce à travers l’Inde prendront en compte les scores CMAT 2021 pour les admissions des prochaines années académiques. Le CMAT 2021 est un examen informatisé, dans lequel tous les étudiants disposeront de 180 minutes ou trois heures pour terminer le test. Le billet d’entrée et les cartes d’admission de la CMAT sont disponibles sur le site officiel de l’Agence nationale de contrôle. Si vous n’avez pas téléchargé votre carte d’admission CMAT, suivez ces étapes pour obtenir une copie de votre ticket d’entrée CMAT 2021.

Étapes de téléchargement de la carte d’admission CMAT 2021:

Voici comment télécharger votre carte d’admission CMAT 2021:

1: Tout d’abord, connectez-vous sur le site officiel de la CMAT 2021, qui héberge tous les détails du test clé: L’adresse du site officiel de CMAT 20201 est cmat.nta.nic.in.

2: Une fois que vous êtes sur le site Web, vous verrez une option indiquant le téléchargement du ticket de salle.

3: Cliquez sur le lien du ticket de salle, une page de connexion distincte apparaîtra

4: Sur cette page, saisissez vos coordonnées telles que date de naissance / mot de passe et votre numéro de demande CMAT 2021.

5: Connectez-vous après avoir saisi vos coordonnées, le tableau de bord de l’étudiant CMAT apparaîtra.

6: Ici, vous pouvez télécharger votre carte d’entrée / ticket d’entrée CMAT 2021.

En dehors de cela, il y a un autre développement avant l’examen CMAT 2021. L’Agence nationale de test a également annoncé des règles spéciales pour les étudiants apparaissant pour CMAT 2021. En raison de la pandémie de coronavirus, les aspirants CMAT devront passer le test en deux équipes. Le 31 mars, le quart du matin commencera à 9 heures et durera jusqu’à 12 h 30. Le deuxième quart débutera à 15 h et l’examen CMAT se déroulera jusqu’à 18 h 30.

Tous les aspirants CMAT doivent porter un formulaire de déclaration indiquant que les étudiants ne présentent aucun symptôme de type Covid ou qu’ils n’ont pas d’infection virale. Chaque étudiant ne sera autorisé à entrer dans la salle d’examen qu’après que les pistolets thermiques auront montré la température corporelle autorisée. Les centres d’examen seront soigneusement désinfectés après chaque quart de travail. Le formulaire d’auto-déclaration de Covid doit être joint aux cartes d’admission. Des désinfectants pour les mains seront fournis à tous les étudiants et autres membres du personnel.

NTA a également lancé une ligne d’assistance spéciale CMAT pour les étudiants. On peut appeler 011-40759000 / 0120-6895200 pour résoudre tout problème lié à CMAT.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.