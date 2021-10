CME Bitcoin Futures OI atteint 0,70 milliard de dollars pour revendiquer la première place sur Binance

Bitcoin fait une pause après avoir atteint un nouveau record historique à 67 000 $ plus tôt la semaine dernière.

Vers la fin de la semaine dernière, nous sommes brièvement passés sous les 60 000 $, et aujourd’hui, il se négocie à un peu moins de 63 000 $.

Juste avant le week-end, Bitcoin était entré en territoire de « surachat », avec son indice de force relative (RSI) sur 14 jours atteignant 71 à un moment donné. Si le RSI d’un actif dépasse 70, il est considéré comme suracheté et survendu en dessous de 30.

« Le sentiment haussier parmi les traders à terme sur Bitcoin a atteint 92% cette semaine », a déclaré Matt Maley, stratège en chef du marché pour Miller Tabak + Co, se référant au Daily Sentiment Index. « C’est très élevé, il faut donc prendre une pause pour remédier à ces conditions à court terme. »

Le taux de financement, quant à lui, est actuellement compris entre 0,01 % et 0,0408 %. Le plus haut est actuellement sur OKEx, avec Bybit pas loin derrière à 0,0349%. La base quotidienne annualisée de BTC sur Binance est d’environ 12,28 %, contre 15,32 % par rapport à la semaine dernière, mais loin de 41,4 % à la mi-avril. La base CME a également atteint les niveaux de février la semaine dernière.

Comme le prix s’est stabilisé après le nouvel ATH, la prime sur CME a également un peu baissé. Comparé à 62 800 $ sur Coinbase, au moment de la rédaction, sur CME, Bitcoin se négocie à 62 850 $.

L’intérêt ouvert sur les contrats à terme Bitcoin sur la bourse réglementée CME continue d’atteindre de nouveaux sommets, à tel point qu’il est passé à la première place.

L’OI sur CME pour les contrats à terme Bitcoin a atteint 5,70 milliards de dollars, soit plus que les 5,60 milliards de dollars de Binance, selon Skew. En troisième place se trouve FTX avec 4,04 milliards de dollars d’OI, suivi de Bybit à 3,23 milliards de dollars, puis OKEx à 2,25 milliards de dollars, puis Huobi à 1,46 milliard de dollars et Deribit avec 1,39 milliard de dollars.

Selon Arcane Research, cette croissance de l’OI est tirée par l’ETF à terme Bitcoin dont l’OI de CME représente désormais 22,3% du marché contre 22% pour Binance.

Sur la base du volume, cependant, Binance est clairement gagnant à 24,15 milliards de dollars, avec CME à la 6e place avec près de 1 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures.

Cette croissance du volume des futures et des perps met en évidence l’importance croissante des produits dérivés pour la découverte des prix.

Les fonds à effet de levier ouvrent de nouveaux shorts de contrats à terme CME #bitcoin profitant de l’élargissement de la base pic.twitter.com/dVOpO8zP7a – Coinbase Institutionnel (@CoinbaseInsto) 25 octobre 2021

L’intérêt ouvert pour les options a également atteint un ATH la semaine dernière à 15,72 milliards de dollars. Actuellement, il est à 13,9 milliards de dollars pour commencer la nouvelle semaine. Près de 90 % de cet OI appartient à Deribit, suivi de LedgerX et CME, qui détiennent chacun plus de 3 % de parts de marché.

Outre Bitcoin, la semaine dernière, Ether a également failli atteindre un nouveau sommet sur Coinbase, puis est tombé en dessous de 4 000 $ le week-end. Au moment de la rédaction, nous sommes revenus à environ 4 150 $ avec un total d’OI sur les contrats à terme sur Ether à 12,09 milliards de dollars. Sur CME, OI est resté au-dessus d’un milliard de dollars après l’avoir touché pour la première fois au cours de la première moitié de la semaine dernière.

Les acteurs du marché sont de plus en plus confiants que nous sommes dans la deuxième manche de ce cycle haussier. Ils s’attendent à ce que le rallye Bitcoin valent six chiffres et Ether cinq chiffres.

Alex Hoptner, PDG de la plate-forme de dérivés cryptographiques BitMEX, est l’un d’entre eux qui voit 100 000 $ pour le bitcoin à la fin de l’année, motivés par de larges intérêts de la grande distribution, de plus en plus d’acteurs institutionnels et la classe d’actifs totalement en dehors de le système financier classique. Hoptner, dans une interview avec Bloomberg, a expliqué,

« Nous constatons une énorme adoption par le marché de masse des acteurs de la finance traditionnelle sur le marché ainsi que de la vente au détail qui stimule le marché. Les développements naturels comme le précieux Bitcoin ETF contribuent à cela et à l’adoption par le marché de masse. Mais nous voyons cela aussi à partir de la hausse de l’inflation qu’il y a de plus en plus d’intérêt pour cela parce que cela naissant en dehors du système financier classique et en fait des taux d’intérêt assez intéressants à gagner sur celui-là sur une base annuelle supérieure à 10% parfois. Donc je pense que tout cela fait un rallye plutôt bon et ce n’est pas encore la fin.

Bitcoin BTC

63 013,76 $

-0,04%

+4,64%

+3,54%

Ethereum ETH

4 135,14 $

-0,13%

+2,78 %

+10,67 %

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.